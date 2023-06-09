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Ведьмина служба доставки Ведьмина служба доставки
Киноафиша Фильмы Ведьмина служба доставки Отзывы о мультфильме «Ведьмина служба доставки»
Majo no takkyûbin / Kiki's Delivery Service Ведьмина служба доставки 1989 / Япония
7.8 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Отзывы о мультфильме «Ведьмина служба доставки»

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Комментарии Обсудить в чате
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Яна Орлова 9 июня 2023, 13:35
Оценка
Лучшее что смотрела в жизни
9 июня 2023, 13:35 Ответить
Владимир 13 июня 2023, 12:22
Оценка
Какое-то необъяснимое чувство радости было на протяжении всего просмотра. Картина доставляет только одно удовольствие. Все второстепенные персонажи хорошо поставлены. Фильм учит надеяться и верить в себя! - детям обязательно к просмотру. Моя дочка в восторге полном
13 июня 2023, 12:22 Ответить
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