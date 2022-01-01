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Фильмы про гангстеров
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Фильмы про гангстеров

Все 15 Онлайн
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По году По рейтингу По названию
Капоне. Лицо со шрамом
Капоне. Лицо со шрамом
3.0
криминал, драма
2020, США
Джентльмены
Джентльмены
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8.0
боевик, криминал
2020, США
Только Бог простит
Только Бог простит
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7.0
триллер, драма, криминал
2013, Франция / Дания
13
13
7.0
драма, триллер
2010, США
Хозяева ночи
Хозяева ночи
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6.0
криминал, драма
2007, США
Счастливое число Слевина
Счастливое число Слевина
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7.0
триллер, драма
2006, Германия / США
Револьвер
Револьвер
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7.0
триллер, драма, криминал
2005, Франция / Великобритания
Проклятый путь
Проклятый путь
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7.0
драма, приключения
2002, США
Карты, деньги, два ствола
Карты, деньги, два ствола
7.0
криминал, триллер
1998, Великобритания
Казино
Казино
8.0
драма, криминал
1995, США / Франция
Бронкская история
Бронкская история
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8.0
драма, боевик
1993, США
Крестный отец 3
Крестный отец 3
8.0
драма, триллер, боевик
1990, США
Лицо со шрамом
Лицо со шрамом
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8.0
драма, криминал
1983, США
Крестный отец 2
Крестный отец 2
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8.0
триллер, драма
1974, США
Крестный отец
Крестный отец
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8.0
драма, триллер
1972, США
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Криминал – это отдельный вид реальности, где правят особые законы и правила.

Пять лучших фильмов про гангстеров

Киноподборка, посвященная матерым мафиози, окунет зрителя в жестокий и опасный мир преступности. Собирательный образ авторитетного бандита вызывает неподдельный интерес, а порой и вовсе восхищение. Хладнокровие, непоколебимость, самоуверенность – таковы характерные черты главных героев криминальных боевиков, триллеров или драм. Некоторые режиссеры романтизируют гангстерский образ жизни. Но есть и такие киноленты, которые освещают самые пугающие грани бандитизма.

«Карты, деньги, два ствола», 1998

Эта криминальная кинокомедия стала дебютным фильмом известного режиссера Гая Ричи и принесла ему ошеломительный успех. В центре сюжета – четверка лондонских друзей-авантюристов, которым не посчастливилось сыграть в карты с серьезным гангстером Гарри по прозвищу Топор. Целеустремленные ребята собирались сорвать крупный куш, но их план с грохотом провалился из-за проигрыша Эдди. Теперь у проигравших осталось всего семь дней, чтобы собрать полмиллиона долларов и рассчитаться с хладнокровным Гарри Лонсдейлом.

Кстати, фильм принес славу не только его создателю, но и бывшему футболисту Винни Джонсу, а также англичанину Джейсону Стейтему.

«Банды Нью-Йорка», 2002

Культовая историческая драма Мартина Скорсезе положила начало плодотворному сотрудничеству между именитым голливудским режиссером и кинозвездой Леонардо ДиКаприо. События разворачиваются в сороковых годах 19-го века, когда на нью-йоркских улицах царили беззаконие и хаос. Фильм описывает яростное противостояние между пришлыми голландскими мафиози и американскими гангстерами-старожилами.

Стычки, убийства, жестокая месть и многое другое в лучших разбойничьих традициях ушедших лет.

«Два ствола», 2013

Комедийный боевик успешного исландца Балтазара Кормакура смотрится на одном дыхании благодаря уморительным репликам, ярким персонажам и эффектному сюжету. Детективная кинокартина повествует о перекрестной секретной операции, в которой участвуют два специальных агента от разных разведывательных служб. Обстоятельства складываются очень странным образом, выходит, что тайные агенты пытаются вывести друг друга на чистую воду.

А потом и вовсе ввязываются в опасную игру с мафией, но в итоге их подставляет ЦРУ.

«Донни Браско», 1997

Детективная драма британского кинорежиссера Майка Ньюэлла основана на реальных событиях. Кинолента с насыщенным сюжетом рассказывает о Джозефе Д. Пистоне – сотруднике ФБР, которого внедрили в крупную бандитскую группировку. Действия фильма происходят в семидесятых годах 20-го века. Став членом клана мафиози «Семья Боннано», агент федеральной службы получает новое имя Донни Браско, а вместе с ним и абсолютно новую жизнь. В ролях первого плана – Аль Пачино и Джонни Депп.

Стоит отметить, что именно талантливое перевоплощение Деппа компенсировало не самую удачную роль своего напарника.

«Заложница», 2008

Детище Пьера Мореля и Люка Бессона представляет собой качественный криминальный детектив, давший старт одноименной захватывающей медиафраншизе. В центре сюжета оказывается бывший агент спецслужб США, который работает в сфере частной охраны и безопасности. Отставной сотрудник ЦРУ Брайан Милс, которого мастерски сыграл Лиам Нисон, стремится быть рядом с любимой дочерью, проживающей с мамой и отчимом. В итоге Ким похищают во время путешествия. А у напуганного отца есть только девяносто шесть часов, чтобы отыскать свою девочку.

Какие запреты готов перешагнуть частный охранник ради спасения самого ценного – собственного ребенка?

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