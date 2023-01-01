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Крестный отец Крестный отец
Киноафиша Фильмы Крестный отец Крестный отец, 1972: актеры и роли
The Godfather Крестный отец 1972 / США
8.4 Оцените
102 голоса Рейтинг IMDb: 9.2
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Крестный отец, 1972: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фрэнсис Форд Коппола Фрэнсис Форд Коппола Francis Ford Coppola
В ролях
Марлон Брандо Марлон Брандо Marlon Brando Аль Пачино Аль Пачино Al Pacino Джеймс Каан Джеймс Каан James Caan Дайан Китон Дайан Китон Diane Keaton Роберт Дювалл Роберт Дювалл Robert Duvall Стерлинг Хейден Стерлинг Хейден Sterling Hayden
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