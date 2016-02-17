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Крестный отец Крестный отец
Киноафиша Фильмы Крестный отец Отзывы о фильме «Крестный отец»
The Godfather Крестный отец 1972 / США
8.4 Оцените
104 голоса Рейтинг IMDb: 9.2
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Отзывы о фильме «Крестный отец»

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fanbunga 17 февраля 2016, 15:48
Посмотрела наконец. Интересная история, но не скажу, что прям зацепило.

Не могу ничего с собой поделать, но улыбает, как особо драматические моменты акцентируются в фильме пафосной музыкой.

От Брандо я в восторге, плакала вместе с ним по Санни. Аль Пачино хоть и молодой, но как силен!

Вообще чего этот фильм оценивать...он же памятник.
17 февраля 2016, 15:48 Ответить
gammershmidts 9 марта 2022, 13:34
Оценка
Наконец Сначала ( запоем ) прочитала роман. Хочу посмотреть экранизацию.
9 марта 2022, 13:34 Ответить
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