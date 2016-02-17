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Крестный отец
Отзывы о фильме «Крестный отец»
The Godfather
Крестный отец
1972 / США
Трейлер
8.4
Оцените
104
голоса
Рейтинг IMDb: 9.2
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fanbunga
17 февраля 2016, 15:48
Посмотрела наконец. Интересная история, но не скажу, что прям зацепило.
Не могу ничего с собой поделать, но улыбает, как особо драматические моменты акцентируются в фильме пафосной музыкой.
От Брандо я в восторге, плакала вместе с ним по Санни. Аль Пачино хоть и молодой, но как силен!
Вообще чего этот фильм оценивать...он же памятник.
17 февраля 2016, 15:48
0
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gammershmidts
9 марта 2022, 13:34
Оценка
Наконец Сначала ( запоем ) прочитала роман. Хочу посмотреть экранизацию.
9 марта 2022, 13:34
0
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Не могу ничего с собой поделать, но улыбает, как особо драматические моменты акцентируются в фильме пафосной музыкой.
От Брандо я в восторге, плакала вместе с ним по Санни. Аль Пачино хоть и молодой, но как силен!
Вообще чего этот фильм оценивать...он же памятник.
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