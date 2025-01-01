Джоли снова снимется у режиссера «Мистера и миссис Смит»: правда, на этот раз в шпионском триллере не будет Питта

Зашел в ресторан — и вышел живым: как Фокс в «Месте встречи изменить нельзя» раскусил засаду за одну секунду

Сначала кажется мелочью, а потом осознаешь ужас: 3 детали 3 сезона «Игры в кальмара», которые вы 100% упустили

Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)

«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще

«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался

Почти не ходит, живет на копейки, боится врачей: «главная бабушка» российского кино медленно угасает — коллеги не торопятся спасать Галину Стаханову

В голове его опилки — и «шиза»: абсолютно у всех героев «Винни Пуха» — серьезные беды с головой, и это подтверждают даже медики

«Игра престолов», «Властелин колец» и «Терминатор» переполнены смертями, невозможными в реальности — называем 12 главных «убийственных» ляпов

В Адидаса не стреляют, а Марат бездействует: почему пересняли финал «Слово пацана» — изначальная версия в разы хуже