Правильный (хронологический, по сюжету) порядок просмотра всех частей фильма «Крестный отец»

«Крестный отец», 1972.

Первая часть серии гангстерских фильмов считается величайшей картиной в своем жанре и стабильно попадает в первые пять фильмов в рейтинге IMDb.

Сюжет начинается с событий 1945 года. В доме влиятельного мафиози Корлеоне царит праздник – свадьба его дочери. Глава клана и его юрист в этот торжественный день выслушивают, кроме поздравлений, множество просьб от приятелей и партнеров. Ведь, по обычаю, никто не должен отказать просящему в день свадьбы дочки.

Тем временем с войны возвращается Майкл, любимый сын Корлеоне. Герой и гордость семейства, мужчина не желает вступать с жестокий бизнес, который ведет клан. Дон Вито устраивает дела по старым порядкам, но время меняется, и появляются те, кому такая ситуация не по душе. На главу мафии, теряющего влияние в криминальном мире, совершают покушение. Майкл постепенно перевоплощается из наивного юноши, верящего в идеалы, в настоящего потомка Корлеоне.

«Крестный отец 2», 1974.

Второй фильм франшизы включает в себя две основные линии сюжета. Одна из них предшествует событиям первой части, а вторая – продолжает их. Эпизоды двух историй в киноленте постоянно чередуются.

В центре повествования – дон Корлеоне и его сын. Представителям клана гангстеров чужда мораль, если речь идет о достижении цели. Мафия, созданная по строгим патриархальным устоям, становится жесткой корпорацией.

Сюжетная ветвь Майкла базируется на постепенном перевоплощении юноши-максималиста в беспощадного наследника мафиози. Он занимается делами клана в наиболее сложный период. Семья никогда ранее не сталкивалась с настолько опасными врагами.

Параллельно зрителю показывают историю дона Вито, становление его авторитета. Клан мафиози уничтожил его семью, когда дон был ребенком, после этого мальчик переехал в Америку и на этой чужой земле начал сложный путь к богатству и процветанию сквозь множество препятствий.

Трагизм отношений отца и сына, глубокая проработка персонажей, многогранный сюжет, мощная эмоциональная нагрузка и множество тончайших деталей сделали фильм настоящим шедевром. Вторая часть получила шесть наград «Оскар». По мнению многих критиков, кинолента является лучшим сиквелом в кинематографе.

«Крестный отец 3», 1990.

Третья, заключительная картина легендарной истории о гангстерах продолжает рассказывать о семье Корлеоне. Фильм семь раз номинирован на «Оскар» и награду «Золотой глобус».

После событий, рассказанных во второй части, проходит двадцать лет. Майкл, сын знаменитого дона Корлеоне, делает попытку вести бизнес легальными способами. Он перебирается в Нью-Йорк, занимается благотворительностью, получает награду. Но его сын, единственный наследник семьи, не желает идти по намеченному отцом пути. Карьера юриста, выбранная Майклом для своего потомка, не прельщает молодого человека. Его отец понимает, что Тони никогда не сможет возглавить клан, и необходимо найти достойную замену. Семья находится в крайне сложном положении – Корлеоне снова обмануты предателями, а старые приятели и коллеги норовят по частям расхватать бизнес. Майкл не в силах выдержать череду печальных событий и после тяжелого приступа оказывается в коме. История выходит на новый виток: один Корлеоне постарел и отходит от дел, а его преемник решает проблемы семьи.