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All I See Is You

Вижу лишь тебя, 2017

2017 / США / Таиланд
5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Слепая молодая женщина получает возможность видеть, но это совсем не радует ее мужа.
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Режиссёр «Войны миров Z», «Волшебной страны» и «Кванта милосердия» Марк Форстер выпускает свою новую картину под названием «Вижу лишь тебя». В главных ролях снялись небезызвестные актёры, среди которых Блейк Лайвли («Отмель», «Светская жизнь»), Джейсон Кларк («Самый пьяный округ в мире», «Планета обезьян: Революция»), Дэнни Хьюстон («Роковое число 23») и другие.

Фильм «Вижу лишь тебя» расскажет историю женщины по имени Джина. Она лишилась зрения ещё в детстве, что не помешало ей успешно выйти замуж за любимого мужчину и обрести своё семейное счастье. Но однажды она узнаёт от врача, что появилась возможность побороть слепоту и прозреть. Тогда она делает операцию, и зренией возвращается к ней! Теперь перед героиней открылся совершенно новый мир, полный возможностей. Однако вскоре Джина начинает понимать, что отношения с мужем не всегда были такими, как она себе представляла, и в любой момент её брак может рухнуть.

- Премьера фильма «Вижу лишь тебя» состоялась в 2016 году на кинофестивале в Торонто

- Во время репетиций актриса Блейк Лайвли носила специальные очки и линзы, в которых практически ничего не было видно, что помогло ей в результате научиться отличать членов съёмочной группы по запаху или позе

- Идея фильма пришла режиссеру, когда он мылся в душе и ему в глаза попало мыло

- Фильм снимали в Таиланде, чтобы героиня чувствовала себя неуютно в новой стране

- Для того, чтобы понять ощущения своей слепой героини, Лайвли во время репетиций носила специальные очки или контактные  линзы

- Большая часть фильма снималась в Бангкоке и на Пхукете, а несколько сцен – в Барселоне, Буньоле и Валенсии.

Джина ослепла в детстве, в результате несчастного случая. Однако слепота не помешала ей выйти замуж и быть счастливой в браке. На очередном приеме у офтальмолога они с мужем узнают, что появились новые методы борьбе с ее редким заболеванием, есть возможность сделать операцию с большой вероятностью, что она прозреет. Любящий муж оплачивает операцию, проходит месяц, бинты сняты… и мир распахивает перед Джиной все краски бытия, скрытые от нее ранее. Всю жизнь прожившая как в тюрьме, девушка стремится открыть для себя все, чего раньше была лишена и что теперь кажется таким доступным. В том числе и отношения с мужчинами. Пробудившаяся сексуальность не радует ее мужа Джеймса, готового на что угодно, только бы она вновь целиком и полностью зависела только от него, не обращала более ни на кого внимания, видела бы только его…

5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 7 декабря 2017
Премьера онлайн 16 марта 2018
Премьера в мире 14 сентября 2016
Возраст 18+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Марк Форстер
Марк Форстер
В ролях
Блейк Лайвли
Блейк Лайвли
Джейсон Кларк
Джейсон Кларк
Дэнни Хьюстон
Дэнни Хьюстон
Ивонн Страховски
Ивонн Страховски
Ана О’Райли
Ана О’Райли
Все актеры и съемочная группа
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Вижу лишь тебя
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«Вижу лишь тебя» − это что-то среднее между порядочным артхаусом и интригующим мейнстримом. Утонченная драма, легкая эротика и визуальная чудаковатость − здесь кружевная салфетка на такой знакомой истории одного разочарования. Никогда не задумывались, что слепота не значит темнота? Что под невозможностью видеть мир таким, каким его воспринимают все, таится способность создать свой собственный − ярче, чувственнее и романтичнее? Именно в таком уголке…
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