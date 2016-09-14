Вижу лишь тебя, 2017

- Премьера фильма «Вижу лишь тебя» состоялась в 2016 году на кинофестивале в Торонто

- Во время репетиций актриса Блейк Лайвли носила специальные очки и линзы, в которых практически ничего не было видно, что помогло ей в результате научиться отличать членов съёмочной группы по запаху или позе

- Идея фильма пришла режиссеру, когда он мылся в душе и ему в глаза попало мыло

- Фильм снимали в Таиланде, чтобы героиня чувствовала себя неуютно в новой стране

- Для того, чтобы понять ощущения своей слепой героини, Лайвли во время репетиций носила специальные очки или контактные линзы

- Большая часть фильма снималась в Бангкоке и на Пхукете, а несколько сцен – в Барселоне, Буньоле и Валенсии.