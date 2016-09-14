Вижу лишь тебя, 2017

Режиссёр «Войны миров Z», «Волшебной страны» и «Кванта милосердия» Марк Форстер выпускает свою новую картину под названием «Вижу лишь тебя». В главных ролях снялись небезызвестные актёры, среди которых Блейк Лайвли («Отмель», «Светская жизнь»), Джейсон Кларк («Самый пьяный округ в мире», «Планета обезьян: Революция»), Дэнни Хьюстон («Роковое число 23») и другие.
Фильм «Вижу лишь тебя» расскажет историю женщины по имени Джина. Она лишилась зрения ещё в детстве, что не помешало ей успешно выйти замуж за любимого мужчину и обрести своё семейное счастье. Но однажды она узнаёт от врача, что появилась возможность побороть слепоту и прозреть. Тогда она делает операцию, и зренией возвращается к ней! Теперь перед героиней открылся совершенно новый мир, полный возможностей. Однако вскоре Джина начинает понимать, что отношения с мужем не всегда были такими, как она себе представляла, и в любой момент её брак может рухнуть.
- Премьера фильма «Вижу лишь тебя» состоялась в 2016 году на кинофестивале в Торонто
- Во время репетиций актриса Блейк Лайвли носила специальные очки и линзы, в которых практически ничего не было видно, что помогло ей в результате научиться отличать членов съёмочной группы по запаху или позе
- Идея фильма пришла режиссеру, когда он мылся в душе и ему в глаза попало мыло
- Фильм снимали в Таиланде, чтобы героиня чувствовала себя неуютно в новой стране
- Для того, чтобы понять ощущения своей слепой героини, Лайвли во время репетиций носила специальные очки или контактные линзы
- Большая часть фильма снималась в Бангкоке и на Пхукете, а несколько сцен – в Барселоне, Буньоле и Валенсии.
Джина ослепла в детстве, в результате несчастного случая. Однако слепота не помешала ей выйти замуж и быть счастливой в браке. На очередном приеме у офтальмолога они с мужем узнают, что появились новые методы борьбе с ее редким заболеванием, есть возможность сделать операцию с большой вероятностью, что она прозреет. Любящий муж оплачивает операцию, проходит месяц, бинты сняты… и мир распахивает перед Джиной все краски бытия, скрытые от нее ранее. Всю жизнь прожившая как в тюрьме, девушка стремится открыть для себя все, чего раньше была лишена и что теперь кажется таким доступным. В том числе и отношения с мужчинами. Пробудившаяся сексуальность не радует ее мужа Джеймса, готового на что угодно, только бы она вновь целиком и полностью зависела только от него, не обращала более ни на кого внимания, видела бы только его…