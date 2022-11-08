Анна Болейн, 2011

Акт первый. Сцена первая. Зал в Виндзорском замке

Придворная дама королевы Джейн Сеймур влюблена в короля Генриха, он отвечает ей взаимностью. Но Джейн неспокойна. Её совесть смущена. Она также предана и королеве и не желает ей зла. Входит Анна. Она чувствует, что вокруг неё сгущаются тучи. Муж разлюбил и хочет избавиться от неё. Джейн пытается утешить королеву. Паж и музыкант Сметон, чтобы развлечь Анну, поёт романс. Но все бесполезно. Анна уходит в слезах. Джейн остается одна. Входит король Генрих. Он охвачен страстью к ней и хочет любыми способами избавиться от надоевшей жены. Однако, несмотря на любовь к Генриху, Джейн отказывается предать Анну.

Акт первый. Сцена вторая. Парк Виндзорского замка

Брат Анны Рошфор приводит в замок лорда Перси. Он приехал в Лондон после долгого отсутствия. Когда-то он был женихом юной Анны. Но она отвергла его ради короля. Теперь Перси надеется увидеть свою первую любовь. Входят король, королева и свита, вернувшиеся с охоты. Увидев Анну, Перси не выдерживает и, не дожидаясь официального представления, обращается к ней по имени. Рошфор пытается исправить положение, объяснив, что Перси старый друг их семьи и знал королеву с детства. Король отзывает в сторону офицера Харви. Тот должен проследить за Перси. Возможно эта встреча даст королю желанный повод для того, чтобы избавиться от надоевшей жены. В это время Анна вспоминает прошлое, и чувства к её бывшему жениху возрождаются.

Акт первый. Сцена третья. Комната в покоях королевы

Сметон один. Он влюблён в королеву, но не смеет даже подумать, чтобы открыть свои чувства. Входят Анна и Рошфор. Брат просит Анну принять Перси. Анна опасается ревности мужа, но не может устоять и соглашается. Перси признается Анне в том, что его чувства к ней возродились с новой силой. Анна тоже почувствовала симпатию к Перси, но она отказывает ему в свиданиях, она будет верна королю. Перси настаивает и, вынув шпагу, хочет вонзить себе в грудь. Врывается Сметон. Он обвиняет Перси в нападении на королеву и выхватывает шпагу. Перси защищается. Рошфор пытается их разнять. В это время входят король, Джейн, Харви и свита. Увидев обнажённые мечи, король обвиняет их в заговоре с целью напасть на него. Перси и Сметон отрицают. Король находит у Сметона портрет королевы. Нападение на честь короля — та же измена, заявляет король. Судьба Анны решена.

Акт второй. Сцена первая. Комната в покоях королевы

Анна под стражей ждёт решения короля. Харви объявляет, что Анна будет отправлена в Тауэр. Входит Джейн. Она умоляет королеву спасти себе жизнь путём признания вины. Анна отказывается. Она прощает Джейн и желает ей не повторить её судьбы, предостерегая от короля.

Акт второй. Сцена вторая. Аванзал перед судом пэров

Появляется Харви. Он сообщает, что Сметон, думая, что тем самым спасает Анну от смерти, признал себя виновным в любви к ней. Входит Генрих. Он приказывает привести Анну и Перси. Генрих сообщает им, что согласно решению суда пэров Анна признана виновной в измене со Сметоном, а Перси и Рошфор признаны сообщниками. Перси вновь признаётся в любви Анне, и заявляет, что он настоящий её муж, потому что их брак заключён на небесах.

Акт третий. Сцена первая. Кабинет короля

Входит Джейн. Она пытается смягчить короля, но тщетно. Изменники будут казнены. Харви сообщает, что всё готово к казни.

Акт третий. Сцена вторая. Внутренний двор Тауэра

Перси и Рошфор под стражей ожидают решения своей участи. Харви объявляет, что они прощены, а Анна будет казнена. Перси и Рошфор отказываются от помилования и заявляют, что разделят судьбу Анны.

Акт третий. Сцена третья. Камера в Тауэре

Анну охватило безумие. Она вспоминает детские невинные годы, первую любовь к Перси, свои честолюбивые мечты, свадьбу с королём и первые годы счастливой супружеской жизни. Анна не узнаёт пришедших проститься Перси, Рошфора и Сметона. Стража уводит осуждённых. Они будут казнены. Народ в это время приветствует короля и его новую супругу Джейн Сеймур.