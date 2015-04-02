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Российские шутники-прокатчики как всегда не преминули проявить свойственную им чуткость к смысловым нюансам и психологическим оттенкам: фильм, именующийся в оригинале «Другая Болейн» (The Other Boleyn Girl), на отечественные экраны вышел под странным названием «Еще одна из рода Болейн». Таким образом, заглавная тема инаковости родственных (буквально, по крови родственных) душ превратилась в предмет ворчливого брюзжания, переходящего в оппозиционный ропот, – «ну вот, еще одна…», как будто бы род…