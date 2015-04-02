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Еще одна из рода Болейн Еще одна из рода Болейн
Киноафиша Фильмы Еще одна из рода Болейн Отзывы о фильме «Еще одна из рода Болейн»
The Other Boleyn Girl Еще одна из рода Болейн 2008 / Великобритания
7.6 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Еще одна из рода Болейн»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Российские шутники-прокатчики как всегда не преминули проявить свойственную им чуткость к смысловым нюансам и психологическим оттенкам: фильм, именующийся в оригинале «Другая Болейн» (The Other Boleyn Girl), на отечественные экраны вышел под странным названием «Еще одна из рода Болейн». Таким образом, заглавная тема инаковости родственных (буквально, по крови родственных) душ превратилась в предмет ворчливого брюзжания, переходящего в оппозиционный ропот, – «ну вот, еще одна…», как будто бы род…

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Baby Boo 2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился, если не принимать во внимание некоторые исторические неточности. Актеры все красивые, к сожалению, в жизни король внешне был далек от Эрика Баны, а сестры Болейн от Йоханссон и Портман.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Мария Левченко 18 июля 2021, 17:45
Оценка
Вот этот фильм можно и нужно смотреть. Есть небольшие разногласия с реальной историей, но это не критично. В общем и целом сцены, история жизни, близки к реальности. Актерский состав подобрали качественно, все герои очень приятные.
18 июля 2021, 17:45 Ответить
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