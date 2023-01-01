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Еще одна из рода Болейн Еще одна из рода Болейн
Киноафиша Фильмы Еще одна из рода Болейн Еще одна из рода Болейн, 2008: актеры и роли
The Other Boleyn Girl Еще одна из рода Болейн 2008 / Великобритания
7.2 Оцените
58 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Еще одна из рода Болейн, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джастин Чадвик Джастин Чадвик Justin Chadwick
В ролях
Натали Портман Натали Портман Natalie Portman Скарлетт Йоханссон Скарлетт Йоханссон Scarlett Johansson Эрик Бана Эрик Бана Eric Bana Кристин Скотт Томас Кристин Скотт Томас Kristin Scott Thomas Джим Стерджесс Джим Стерджесс Jim Sturgess Джуно Темпл Джуно Темпл Juno Temple Ана Торрент Ана Торрент Ana Torrent Эдди Редмэйн Эдди Редмэйн Eddie Redmayne Марк Райлэнс Марк Райлэнс Mark Rylance Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч Benedict Cumberbatch Джейд Рэмси Джейд Рэмси Jade Ramsey Эндрю Гарфилд Эндрю Гарфилд Andrew Garfield Альфи Аллен Альфи Аллен Alfie Allen Наташа МакЭлхоун Наташа МакЭлхоун Natascha McElhone
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