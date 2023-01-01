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Еще одна из рода Болейн
Еще одна из рода Болейн, 2008: актеры и роли
The Other Boleyn Girl
Еще одна из рода Болейн
2008 / Великобритания
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7.2
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58
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Еще одна из рода Болейн, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джастин Чадвик
Justin Chadwick
В ролях
Натали Портман
Natalie Portman
Скарлетт Йоханссон
Scarlett Johansson
Эрик Бана
Eric Bana
Кристин Скотт Томас
Kristin Scott Thomas
Джим Стерджесс
Jim Sturgess
Джуно Темпл
Juno Temple
Ана Торрент
Ana Torrent
Эдди Редмэйн
Eddie Redmayne
Марк Райлэнс
Mark Rylance
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