Что стало с бывшей женой Павла Семенова: еще одна жертва питерских разборок в «Невском»

Брежнев и Брандт спасали мир, пока их шпионы не знали ничего: сериал «Дорогой Вилли» выходит 23 октября — вот когда смотреть остальные эпизоды

Три зацепки и три разных места на карте России: зрители вычислили, где живут герои мультика «Маша и Медведь»

Почтальон Печкин наверняка прошел бы тест на 5/5, а вы? Вспомните фильм СССР по кадру с велосипедом

«Маше и Медведю» такое и не снилось: Nickelodeon возрождает «Губку Боба» — на 626-й серии история только начинается

«Мы не сомневались»: «Игра в кальмара» возвращается с новым сезоном уже в ноябре — 456 игроков опять сразятся за главный приз

Украл, выпил, в тюрьму: «Лихие» — кто из героев реально сидел и чем кончили их прототипы

«Путешествие к бессмертию» оценили на 9 из 10, но у него все равно есть конкуренты: вот еще 4 сериала, которые затягивают не хуже

Не просто умный и красивый: разбираем главный миф о Бэтмене — на самом деле у него есть суперспособности

Оставьте хотя бы Халка: в новом «Человеке-пауке» не будет героя, которого так все ждали — надежды на большой камбэк тают