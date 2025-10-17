Меню
1 постер
Primate
ужасы
trailer
trailer
Страна
США
Продолжительность
1 час 29 минут
Год выпуска
2026
Производство
18hz production
Другие названия
Primate, O Primata, Ősi ösztön, 猩瘋血雨
Режиссер
Йоханнес Робертс
В ролях
Трой Коцур
Кевин МакНэлли
Джонни Секвойя
Джессика Александр
Каэ Александр
Рейтинг фильма
6.9
Оцените
10
голосов
6.9
IMDb
Отзывы о фильме
Новости о фильме
Обезьянка из члена семьи превращается в убийцу в трейлере хоррора «Примат»
Фильм удерживает высокий рейтинг на Rotten Tomatoes.
17 октября 2025 16:44
Трейлеры фильма
Примат
Trailer
0
0
