Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Жених напрокат Жених напрокат
Киноафиша Фильмы Жених напрокат
The Wedding Date

Жених напрокат, 2005

2005 / США
5.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Жительница Нью-Йорка Кэт, которая никогда не была замужем, приезжает к родителям в Лондон на свадьбу своей младшей сестры. Это радостное событие превращается для Кэт в настоящую катастрофу, когда она узнает, что шафером на свадьбе будет не кто иной, как ее бывший жених, который два года назад бросил ее без всякого объяснения причин. Чтобы с достоинством пережить эту встречу, Кэт нанимает в службе эскорта профессионального соблазнителя Ника, чтобы он выступил в роли ее нового бойфренда. Ник же, к удивлению Кэт, оказывается не только красивым и обаятельным, но и поистине мудрым человеком, знакомым с тонкостями психологии. В течение одного уик-энда Нику удается с успехом выполнить функции психоаналитика невесты, идеального потенциального зятя, нового лучшего друга жениха, а также стать всеобщим любимцем. При этом притворные отношения Кэт с Ником неожиданно для нее перерастают в нечто более серьезное...

5.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 3 марта 2005
Премьера в мире 4 февраля 2005
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик Централ Партнершип
Бюджет $15 000 000
Режиссер
Клэр Килнер
В ролях
Дебра Мессинг
Дебра Мессинг
Дермот Малруни
Дермот Малруни
Джек Девенпорт
Джек Девенпорт
Джереми Шеффилд
Сара Пэриш
Сара Пэриш
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Жених напрокат
Как выйти замуж за 3 дня
Как выйти замуж за 3 дня (2010)
7.35
Друг невесты
Друг невесты (2008)
6.6
Свадебный переполох
Свадебный переполох (2001)
7.375
В гостях у Элис
В гостях у Элис (2017)
6.3846154
Выбор
Выбор (2016)
7.285714
Жизнь, как она есть
Жизнь, как она есть (2010)
8.206349
27 свадеб
27 свадеб (2008)
7
Невеста с того света
Невеста с того света (2008)
6
Вкус жизни
Вкус жизни (2007)
7.923077
Потому что я так хочу
Потому что я так хочу (2007)
7.3
Женюсь на первой встречной
Женюсь на первой встречной (2006)
6.3
Привет семье
Привет семье (2005)
7.3
Постер фильма Жених напрокат 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
0782 2 апреля 2015, 12:51
средненькая мелодрама, точно не для кино, можно и дома посмотреть.
Сюжет надуманный и явно не хватает реалистичности. Шесть лет ходили вокруг друг… Читать дальше…
Полинка 2 апреля 2015, 12:51
Мне очень понравился! Такой романтичный!!! Я вышла и глупо улыбалась! Такие фильмы иногда очень нужны.
Отзывы Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Весь сюжет крутится вокруг этого: Гайдай допустил грубейшую ошибку в фильме «Спортлото-82»
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Копия Листьева: Лорак долгие годы была любовницей этого красавца со связями
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше