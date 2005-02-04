Жених напрокат, 2005

Жительница Нью-Йорка Кэт, которая никогда не была замужем, приезжает к родителям в Лондон на свадьбу своей младшей сестры. Это радостное событие превращается для Кэт в настоящую катастрофу, когда она узнает, что шафером на свадьбе будет не кто иной, как ее бывший жених, который два года назад бросил ее без всякого объяснения причин. Чтобы с достоинством пережить эту встречу, Кэт нанимает в службе эскорта профессионального соблазнителя Ника, чтобы он выступил в роли ее нового бойфренда. Ник же, к удивлению Кэт, оказывается не только красивым и обаятельным, но и поистине мудрым человеком, знакомым с тонкостями психологии. В течение одного уик-энда Нику удается с успехом выполнить функции психоаналитика невесты, идеального потенциального зятя, нового лучшего друга жениха, а также стать всеобщим любимцем. При этом притворные отношения Кэт с Ником неожиданно для нее перерастают в нечто более серьезное...