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Все как в «Слове пацана»: премьеру нового спин-оффа «Игры престолов» перенесли на просто так — но шансов на успех все меньше

1 июля 2025 16:11
Все как в «Слове пацана»: премьеру нового спин-оффа «Игры престолов» перенесли на просто так — но шансов на успех все меньше

Проект, кажется, просто создают для того, чтобы заполнить эфир.

Помните, как выход последней серии «Слова пацана. Кровь на асфальте» внезапно перенесли, хотя за сериалом следила едва ли не вся страна? Тогда шоураннерам пришлось переснимать множество эпизодов (и слитая версия финала показала — не зря). Так вот: с «Рыцарем Семи Королевств» история аналогичная.

Если вы уже мечтали о скорой встрече с новым рыцарем из Вестероса — придется ждать подольше. В соцсетях выяснили, что съемочная команда недавно снова окопалась в Белфасте, чтобы подлатать сцены, которые у кого-то наверху показались скучными или кривыми. В результате все сместилось — теперь встречаемся с «Рыцарем Семи Королевств» не раньше января 2026 года.

Любопытно, что Джордж Мартин уже посмотрел весь первый сезон — пусть и не до конца смонтированный — и вроде бы остался доволен. Но HBO решило не рисковать: на закрытом показе для рекламодателей тизер показали, а вот публике оставили только сухой анонс переноса.

Забавно, что бюджет тут выглядит почти скромным: чуть меньше 10 миллионов долларов за серию — на фоне «Дома драконов» и финальных сезонов «Игры престолов» это копейки. Франческа Орси, отвечающая за драму в HBO, уверяет, что денег хватит — мол, и мечи блестят, и каскадеры падают, и кровь льется не хуже, чем в оригинале. А заодно хвастается, что экономия позволяет снимать новые сезоны «Рыцаря» практически без перерывов.

Правда, у зрителей уже складывается ощущение, что в итоге его будут выпускать тогда, когда нужно чем-то заткнуть дырку в расписании — а не потому, что верят — этот спин-офф соберет миллионы зрителей у экранов, как оригинальная «Игра». Ну что ж, осталось надеяться, что пересъемы действительно не зря — и новый рыцарь не уснет прямо в седле, едва показавшись на экранах.

Ранее мы писали: Что было дальше? продолжение «Игры престолов» от ИИ — Джон ищет новых Ходоков, Бран шпионит за Дрогоном

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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