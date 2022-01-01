Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джек Девенпорт
Джек Девенпорт
Jack Davenport
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Джек Девенпорт
Jack Davenport
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
1 марта 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джека Девенпорта
Родился 1 марта 1973 года. Саффолк, Англия, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Джека Девенпорта
Соединенное королевство
драма, исторический
2016, Великобритания
6.0
Герника
драма, исторический, мелодрама
2016, Испания / США
5.0
Kingsman: Секретная служба
триллер
2014, Великобритания
7.0
Пираты Карибского моря: На краю света
сказка, боевик, комедия, приключения
2007, США
8.0
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
боевик, сказка, комедия, приключения
2006, США
8.0
Жених напрокат
комедия, мелодрама
2005, США
5.0
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
приключения, боевик
2003, США
8.0
Талантливый мистер Рипли
криминал, триллер, драма
1999, США
7.0
Все фильмы
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»