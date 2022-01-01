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Джек Девенпорт

Jack Davenport
Джек Девенпорт
Джек Девенпорт Jack Davenport
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Дата рождения
1 марта 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джека Девенпорта

Родился 1 марта 1973 года. Саффолк, Англия, Великобритания.

Фильмография Джека Девенпорта
Соединенное королевство
Соединенное королевство
драма, исторический 2016, Великобритания
6.0
Герника
Герника
драма, исторический, мелодрама 2016, Испания / США
5.0
Kingsman: Секретная служба
Kingsman: Секретная служба
триллер 2014, Великобритания
7.0
Пираты Карибского моря: На краю света
Пираты Карибского моря: На краю света
сказка, боевик, комедия, приключения 2007, США
8.0
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
боевик, сказка, комедия, приключения 2006, США
8.0
Жених напрокат
Жених напрокат
комедия, мелодрама 2005, США
5.0
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
приключения, боевик 2003, США
8.0
Талантливый мистер Рипли
Талантливый мистер Рипли
криминал, триллер, драма 1999, США
7.0
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