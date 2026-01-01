Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Живая ярость»
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Майкл
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2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дед Фомич
Отзывы
2026, Россия, комедия
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Отзывы
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Отзывы
2026, Россия, анимация, семейный
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Распаковка
Отзывы
2026, Россия, комедия
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2026, США, триллер
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2026, Россия, мелодрама, комедия
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