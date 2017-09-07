В гостях у Элис, 2017

«В гостях у Элис» – дебютная работа Холли Мейерс-Шайер, которая до этого пробовала себя как актриса, снявшись в фильмах «Чего хотят женщины» и «История с ожерельем». Она также написала сценарий к фильму. Главную роль в картине исполнила самая известная блондинка Голливуда – Риз Уизерспун («Дикая», «Значит, война», «Между небом и землей»). Также с ней сыграли Лэйк Белл («Однажды в Вегасе», «Выстрел в пустоту»), Майкл Шин («Полночь в Париже», «Пассажиры») и Нат Вулф («Стажёр» «Виноваты звезды»).

Фильм – воодушевляющая мелодрама о 40-летней матери-одиночке, отчаянно пытающейся найти душевную гармонию и новую себя после развода. И в этом героине помогают трое мужчин, ветром судьбы занесенные ее дом. Со словами «Никогда не поздно все начать заново» картина несет с собой позитивные эмоции и веру в себя.