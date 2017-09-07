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В гостях у Элис В гостях у Элис
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В гостях у Элис, 2017

2017 / США
6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Воодушевляющая мелодрама о 40-летней матери-одиночке, отчаянно пытающейся найти душевную гармонию и новую себя после развода.
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Причины посмотреть Факты О фильме

«В гостях у Элис» – дебютная работа Холли Мейерс-Шайер, которая до этого пробовала себя как актриса, снявшись в фильмах «Чего хотят женщины» и «История с ожерельем». Она также написала сценарий к фильму. Главную роль в картине исполнила самая известная блондинка Голливуда – Риз Уизерспун («Дикая», «Значит, война», «Между небом и землей»). Также с ней сыграли Лэйк Белл («Однажды в Вегасе», «Выстрел в пустоту»), Майкл Шин («Полночь в Париже», «Пассажиры») и Нат Вулф  («Стажёр» «Виноваты звезды»).

Фильм – воодушевляющая мелодрама о 40-летней матери-одиночке, отчаянно пытающейся найти душевную гармонию и новую себя после развода. И в этом героине помогают трое мужчин, ветром судьбы занесенные ее дом. Со словами «Никогда не поздно все начать заново» картина несет с собой позитивные эмоции и веру в себя.

– В качестве продюсера фильма выступила Нэнси Мейерс, известная как режиссер фильмов «Чего хотят женщины», «Отпуск по обмену», «Простые сложности» и «Стажер». Режиссер и сценарист «В гостях у Элис» Холли Мейерс-Шайер – ее дочь. 

– Нэнси Мейерс изначально предлагала Риз Уизерспун сняться в «Стажере», однако актриса отклонила эту роль.

– Риз Уизерспун и Кэндис Берген играли вместе в фильме «Стильная штучка».

– Лэйк Белл и Нат Вулф уже сотрудничали с Нэнси Мейерс – в проектах «Простые сложности» и «Стажер», соотвественно.

Жизнь матери-одиночки из Лос-Анджелеса неожиданно меняется, когда она разрешает трем парням пожить у нее.

6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 7 сентября 2017
Премьера онлайн 2 июня 2018
Премьера в мире 7 сентября 2017
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Холли Мейерс-Шайер
Холли Мейерс-Шайер
В ролях
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Майкл Шин
Майкл Шин
Лэйк Белл
Лэйк Белл
Нат Вулф
Нат Вулф
Кэндис Берген
Кэндис Берген
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В гостях у Элис 4 постера
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В гостях у Элис смотреть онлайн

В гостях у Элис
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Наша рецензия
«В гостях у Элис» – умиротворяющая терапия для женщин, которая повествует о героине, сумевшей не только перешагнуть отчаяние, но и отойти от него на безопасное расстояние. Фильм, снятый слишком старательно и с явным намерением донести воодушевляющий посыл до аудитории, кажется осторожной попыткой удержаться в жанре мелодрамы и подкупить зрителя красивой сказкой. Что ж, это удается, однако не в той степени, на которую рассчитываешь, покупая билет на кино с Риз…
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10073157 13 сентября 2017, 13:38
К сожалению фильм получился совершенно несмотрибельным.
Лакированные скучные персонажи, не интересный сюжет, бесконечно долгий хронометраж.
Между… Читать дальше…
Александр 9 сентября 2017, 11:42
Очень посредственное кинцо. Риз располнела, но весь фильм носит обтягивающие зад джинсы, подчеркивающие недостатки фигуры. Не рекомендую.
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13 голосов
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саундтрек фильма В гостях у Элис
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
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