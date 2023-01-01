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Блэйд: Троица
Блэйд: Троица, 2004: актеры и роли
Blade: Trinity
Блэйд: Троица
2004 / США
6.5
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Блэйд: Троица, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид С. Гойер
David S. Goyer
В ролях
Уэсли Снайпс
Wesley Snipes
Крис Кристофферсон
Kris Kristofferson
Райан Рейнольдс
Ryan Reynolds
Джессика Бил
Jessica Biel
Паркер Поузи
Parker Posey
Каски Беддоу
Cascy Beddow
Стив Браун
Steve Brown
Скотт Хайндл
Джон Майкл Хиггинс
John Michael Higgins
Наташа Лионн
Natasha Lyonne
Доминик Перселл
Dominic Purcell
Каллум Кит Ренни
Callum Keith Rennie
Джеймс Римар
James Remar
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2023, Франция, боевик, триллер, драма, исторический
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