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Доминик Перселл
Доминик Перселл
Dominic Purcell
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Доминик Перселл
Dominic Purcell
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Дата рождения
17 февраля 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Доминик Перселл
Родился 17 февраля 1970 года. Уолласи, Мерсисайд, Англия.
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Фильмография Доминик Перселл
Кроваво-красное небо
боевик, ужасы, триллер
2021, Германия
6.0
Беглецы
боевик, триллер
2015, США
4.0
Боец
драма, спорт
2014, Канада
5.0
Мотель
криминал, триллер
2014, США
5.0
Во имя короля 3
боевик, приключения, фэнтези
2014, Канада
2.0
Свидетели должны замолчать
боевик, криминал, драма
2013, Канада
4.0
Ледяные солдаты
боевик, фантастика
2013, Канада
4.0
Королевство викингов 3D
приключения
2013, Малайзия / США
4.0
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26 июля 2021 17:04
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Британо-немецкий проект с участием Доминика Перселла выйдет на Netflix уже в июле.
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29 июня 2021 16:54
Террористы и женщина-вампир на борту самолета: Netflix представил тизер экшен-хоррора «Кроваво-красное небо»
Премьера состоится 23 июля.
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8 июня 2021 17:00
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