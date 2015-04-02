Наша рецензия

Некоторые смертные обожают браться за дело, в котором совершенно ничего не смыслят. В Голливуде, например, есть целая свора тружеников пера и камеры, клепающая один за другим опусы о вампирах. Эти ничтожные людишки осмеливаются переносить на существ, которым они недостойны даже целовать подошвы сандалий, свои плебейские вкусы и пристрастия и еще имеют наглость утверждать, что их бредовые россказни – сущая правда. Жалкая самопародия под названием Blade: Trinity привела меня в ярость, хотя до…