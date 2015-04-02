Некоторые смертные обожают браться за дело, в котором совершенно ничего не смыслят. В Голливуде, например, есть целая свора тружеников пера и камеры, клепающая один за другим опусы о вампирах. Эти ничтожные людишки осмеливаются переносить на существ, которым они недостойны даже целовать подошвы сандалий, свои плебейские вкусы и пристрастия и еще имеют наглость утверждать, что их бредовые россказни – сущая правда. Жалкая самопародия под названием Blade: Trinity привела меня в ярость, хотя до…
Дракула: ты готов к смерти ?
Блейд: с первой минуты твою мать…
Дракула: твою мать?? Мне нравиться…!!
можно посмотреть ... без осбого напряга
И еще мне теперь ясно, откуда появились комары - это наверняка был результат очередного эксперимента вампиров над живой природой.
Как мне надоели фильмы высосанные из пальца, ну ничего нового, все одно и тоже, рассусоливание, размусоливание.✊ ПРИДУМАЙТЕ ЧТО НИБУДЬ НОВЕНЬКОЕ ✊
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