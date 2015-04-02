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Блэйд: Троица Блэйд: Троица
Киноафиша Фильмы Блэйд: Троица Отзывы о фильме «Блэйд: Троица»
Blade: Trinity Блэйд: Троица 2004 / США
6.5 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Блэйд: Троица»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Некоторые смертные обожают браться за дело, в котором совершенно ничего не смыслят. В Голливуде, например, есть целая свора тружеников пера и камеры, клепающая один за другим опусы о вампирах. Эти ничтожные людишки осмеливаются переносить на существ, которым они недостойны даже целовать подошвы сандалий, свои плебейские вкусы и пристрастия и еще имеют наглость утверждать, что их бредовые россказни – сущая правда. Жалкая самопародия под названием Blade: Trinity привела меня в ярость, хотя до…

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sofi_ 2 апреля 2015, 12:51
хорошая музыка, отличный экшаен... и очень, очень веселые диалоги. особенно этот:

Дракула: ты готов к смерти ?

Блейд: с первой минуты твою мать…

Дракула: твою мать?? Мне нравиться…!!



можно посмотреть ... без осбого напряга
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тириэль 2 апреля 2015, 12:51
Дикая бредятина, куда хуже даже достаточно отстойного второго фильма. Единственное, что мне понравилось - это собаки-вампиры, особенно вампир-карликовый шпиц. Когда они гонялись за одним из героев, я чуть не умерла от смеха. В следующей серии (которая, судя по финалу этой, неминуемо грядет) с нетерпением жду хоячков-вампиров, волнистых попугайчиков-вампиров и вампиров-морских свинок.

И еще мне теперь ясно, откуда появились комары - это наверняка был результат очередного эксперимента вампиров над живой природой.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
sofi_ 2 апреля 2015, 12:51
Keo, со всем уважением, но НЕ в ИРАКЕ - вселенское зло, а в Сирии - это немного другое !!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LISA 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрела на DVD. Даже досмотреть сил, нехватило ✊.

Как мне надоели фильмы высосанные из пальца, ну ничего нового, все одно и тоже, рассусоливание, размусоливание.✊ ПРИДУМАЙТЕ ЧТО НИБУДЬ НОВЕНЬКОЕ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
стас 2 апреля 2015, 12:51
какая машина у Блейда?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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