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Обитель зла 3 Обитель зла 3
Киноафиша Фильмы Обитель зла 3 Отзывы о фильме «Обитель зла 3»
Resident Evil: Extinction Обитель зла 3 2007 / США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
7.3 Оцените
71 голос Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Обитель зла 3»

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Наша рецензия

Пол У. С. Андерсон, «супермозг» всего киноцикла про Элис в стране полуживых мертвецов, до такой степени разнес в первых двух частях фигурирующий в них ландшафт, что третью часть пришлось снимать в Неваде, законспирированной под ядерную постапокалиптическую пустыню. Впрочем, Неваде особо и конспирироваться не нужно, – учитывая, сколько десятилетий США проводят там испытания разнообразных веселых устройств, растущих в арсенале американского военно-промышленного комплекса, как…

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Гость 2 апреля 2015, 12:51
Вы все забыли, что 1-й фильм поставлен по игре большим любителем оной. На Ультрофиолет не будет похоже точно т.к. режиссёр снял до ОЗ.3 Горца, а жанр ОЗ.3 ближе к вестерну.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
beeline 2 апреля 2015, 12:51
фильм получился очень быстрым, можно было растянуть его часа на 2 хотя бы. Я ждал от него чего то большего, могли бы хотябы растенуть начало, показать как происходит зарожение в мире, а то так сразу в будующие, в фильме много чего нехватает!!!!!!!!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Умничка 2 апреля 2015, 12:51
Третья часть очень понравилась,всем советую посмотреть!

Конечно,во всех трех фильмах есть технические ошибки(например,какого фига делает стена вокруг города Ракун Сити,ведь это обычный среднестатистический городишко).

А в третьей части - зомби могут жить несколько десятилетий,и им не нужна подпитка. Если с научной точки зрения рассматривать вопрос,то не один организм не может существовать без восполнения тратящейся энергии.Короче,упустили они этот момент!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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