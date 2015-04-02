Пол У. С. Андерсон, «супермозг» всего киноцикла про Элис в стране полуживых мертвецов, до такой степени разнес в первых двух частях фигурирующий в них ландшафт, что третью часть пришлось снимать в Неваде, законспирированной под ядерную постапокалиптическую пустыню. Впрочем, Неваде особо и конспирироваться не нужно, – учитывая, сколько десятилетий США проводят там испытания разнообразных веселых устройств, растущих в арсенале американского военно-промышленного комплекса, как…
Конечно,во всех трех фильмах есть технические ошибки(например,какого фига делает стена вокруг города Ракун Сити,ведь это обычный среднестатистический городишко).
А в третьей части - зомби могут жить несколько десятилетий,и им не нужна подпитка. Если с научной точки зрения рассматривать вопрос,то не один организм не может существовать без восполнения тратящейся энергии.Короче,упустили они этот момент!✊
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