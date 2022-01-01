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Все части «Обители зла»
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Все части «Обители зла»

Кинокритики относятся весьма прохладно к кино-франшизе «Обитель зла». Но кому нужно их мнение, если сборы она приносит стабильные и вполне убедительные, и поклонников у нее море? 

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Обитель зла: Последняя глава
Обитель зла: Последняя глава
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7.0
триллер, боевик, ужасы, фантастика
2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
Обитель зла: Возмездие
Обитель зла: Возмездие
Смотреть за 1 рубль
7.0
ужасы, фантастика, боевик
2012, США
Обитель зла 4: Жизнь после смерти
Обитель зла 4: Жизнь после смерти
7.0
ужасы, боевик, фантастика, триллер
2010, Германия / США / Великобритания
Обитель зла: Вырождение
Обитель зла: Вырождение
8.0
анимация
2008, Япония
Обитель зла 3
Обитель зла 3
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер, ужасы, фантастика, боевик
2007, США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
Обитель Зла 2: Апокалипсис
Обитель Зла 2: Апокалипсис
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6.0
боевик, ужасы, фантастика, триллер
2004, Германия / Франция / Великобритания / Канада
Обитель зла
Обитель зла
Смотреть за 1 рубль
7.0
ужасы, боевик, триллер, фантастика
2002, Германия / Франция / Великобритания
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Неудивительно, что экранизация с идеей, взятой из серии игр Resident Evil, «выстрелила» в прокате. Режиссер первого и пятого фильмов и сценарист остальных Пол Андерсон лично пробежал 3 выпуска и спин-офф игры. Милла Йовович гоняла по миру зомби и вредоносных корпораций по 5 часов в день (режиссеру она заявила, что единственная из голливудских актрис, кто сможет сыграть это в кино). Мишель Родригес с нежной любовью относится к играм от Capcom.

В какой последовательности смотреть все части серии «Обитель зла»

2002, «Обитель зла»

Корпорация Umbrella успешно притворяется концерном, создающим фармацевтику, на деле же создает бактериологическое оружие. На одном из ее объектов, «Улей» под городом Раккун, неизвестный вредитель ворует из лаборатории образцы засекреченного вирусного оружия. Т-вирус восстанавливает мертвые клетки. Злоумышленник намеренно разбивает колбочку со штаммом, и вирус начинает работу: убивает персонал «Улья». И восстанавливает! Как умеет, так и восстанавливает…

Элис возвращается в сознание. Она в душевой. Что случилось? «Кто я, где я?». От вломившегося в дом отряда коммандос она узнает, что она — оперативник Umbrella. И отправляется в «Улей» прямо в мокром мини-платьице, ведь надо что-то решать! Память фрагментарно возвращается к ней — во всяком случае, дохлых, но агрессивных доберманов она вырубает с ноги...

2004, «Обитель зла 2: Апокалипсис»

Umbrella собирается зачистить зараженный зомби-вирусом «Улей», но ожившие мертвецы нападают на оперативников, и Т-вирус вырывается в город. Корпорация принимает разумное решение — эвакуировать свои «мозги», лучших ученых, из опасного Раккуна. Но доктор Эшфорд не желает покидать город без дочки — она не вернулась из школы. За ней высылают машину с сотрудниками, но все снова идет не по плану: на обратном пути авто попадает в ДТП с участием бетономешалки, и группа теряет девочку...

2007, «Обитель зла 3»

С момента утраты контроля над Т-вирусом прошло 3 года, и он закономерно захватил весь мир. Не удовлетворившись людьми, он занялся фауной и флорой. Результат: мир — пустыня без лесов и даже рек. Элис, являющаяся биологическим оружием, созданным Umbrella, единственная, кого вирус изменил «в лучшую сторону»: у нее постепенно открываются сверхспособности, но с «родителями» она не хочет иметь дела: боссы засели в бункерах и плевать хотели на погибающее человечество — они клонируют Элис, в надежде получить «то же, но с перламутровыми пуговицами». В своих странствиях Элис встречает других выживших...

2010, «Обитель зла 4: Жизнь после смерти»

Элис выходит на открытое противостояние с Umbrella в компании собственных клонов: они атакуют ее штаб — подземный бункер в Токио. План практически успешен: охрана и персонал уничтожены, но Главный Гад — гендиректор корпорации Альберт Вескер — совершает побег… Не уйдешь!

2012, «Обитель зла: Возмездие»

Конвертопланы Umbrella атакуют «Аркадию», корабль с группой выживших. В бою Элис выбрасывает в море взрывной волной — и просыпается она в милой домашней обстановке. Карлос, муж, говорит, что будильник не звенел, и надо спешить — супругам на работу, дочке Бекки в школу. До школы Элис и Бекки не добираются...

2016, «Обитель зла: Последняя глава»

Фильм начинается с воспоминаний Элис об истории «Амбреллы» и Т-вируса.

Элис обнаруживает себя в руинах Белого дома и бродит, ища выживших. В очередных развалинах ей удается узнать, что последние на Земле люди погибнут в течение 2 суток, если не забрать из Раккуна антивирус…

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