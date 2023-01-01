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Обитель зла 3
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Resident Evil: Extinction
Обитель зла 3
2007 / США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
7.3
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71
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Рейтинг IMDb: 6.2
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Вся информация о фильме
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