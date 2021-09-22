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Али Лартер
Али Лартер
Ali Larter
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Али Лартер
Ali Larter
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Дата рождения
28 февраля 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Али Лартер
Родилась 28 февраля 1976 года. Штат Нью-Джерси, США.
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Фильмография Али Лартер
Дьявольский
ужасы, фантастика
2015, США
5.0
Ты не ты
драма
2014, США
7.0
Обитель зла 4: Жизнь после смерти
ужасы, боевик, фантастика, триллер
2010, Германия / США / Великобритания
7.0
Одержимость
драма, триллер
2009, США
6.0
Гомо эректус
комедия
2007, США
3.0
Обитель зла 3
триллер, ужасы, фантастика, боевик
2007, США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
7.0
Больше, чем любовь
мелодрама, комедия, драма
2005, США
7.0
Пункт назначения 2
триллер
2003, США
7.0
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В основу сюжета ляжет реальная история серийного убийцы и насильника Билли Мэнсфилда.
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22 сентября 2021 15:20
Али Лартер вернется в «Обитель зла» в роли Клэр Рэдфилд
Режиссер Пол Андерсон несколько недель назад приступил к съемкам финальной части франшизы «Обитель зла», в которой, как стало известно, вместе с Милой Йовович сыграет еще один «ветеран» франшизы в
Написать
4 августа 2015 00:00
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