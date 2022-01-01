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Кристофер Иган
Кристофер Иган
Christopher Egan
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Кристофер Иган
Christopher Egan
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Дата рождения
29 июня 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Биография Кристофер Иган
Родился 29 июня 1984 года. Сидней, Австралия.
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Фильмография Кристофер Иган
Территория девственниц
комедия, приключения, мелодрама, драма
2007, США
5.0
Обитель зла 3
триллер, ужасы, фантастика, боевик
2007, США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
7.0
Эрагон
семейный, приключения, сказка, боевик
2006, США
7.0
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