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Фильмография
Мэттью Марсден
Matthew Marsden
Киноафиша
Персоны
Мэттью Марсден
Мэттью Марсден
Matthew Marsden
Дата рождения
3 марта 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.3
Рэмбо IV
(2007)
7.0
Два с половиной человека
(2003)
6.8
Обитель зла 3
(2007)
Фильмография Мэттью Марсден
5.9
Девушка на видео
Girl in the Video
драма
2024, США
4.7
Тупик
Deadlock
боевик, триллер
2021, США
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3.7
Исчезновение
Disappearance
мелодрама, триллер
2019, США
5
Дикий пёс
Savage Dog
боевик, драма
2017, США
5.4
Наемный убийца
Bounty Killer
боевик, фантастика
2013, США
6.6
Атлант расправил плечи. Часть 1
Atlas Shrugged: Part I
фантастика, драма
2011, США
6.8
Обитель зла 3
Resident Evil: Extinction
триллер, ужасы, фантастика, боевик
2007, США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
Рецензия
7.3
Рэмбо IV
Rambo IV
триллер, боевик, драма
2007, США
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Рецензия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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