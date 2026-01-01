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Мэттью Марсден Matthew Marsden
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Мэттью Марсден

Matthew Marsden

Дата рождения
3 марта 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой триллеров

Популярные фильмы

Рэмбо IV 7.3
Рэмбо IV (2007)
Два с половиной человека 7.0
Два с половиной человека (2003)
Обитель зла 3 6.8
Обитель зла 3 (2007)

Фильмография Мэттью Марсден

5.9
Девушка на видео Girl in the Video
драма 2024, США
Тупик 4.7
Тупик Deadlock
боевик, триллер 2021, США
Смотреть трейлер
Исчезновение 3.7
Исчезновение Disappearance
мелодрама, триллер 2019, США
Дикий пёс 5
Дикий пёс Savage Dog
боевик, драма 2017, США
Наемный убийца 5.4
Наемный убийца Bounty Killer
боевик, фантастика 2013, США
Атлант расправил плечи. Часть 1 6.6
Атлант расправил плечи. Часть 1 Atlas Shrugged: Part I
фантастика, драма 2011, США
Обитель зла 3 6.8
Обитель зла 3 Resident Evil: Extinction
триллер, ужасы, фантастика, боевик 2007, США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
Рецензия
Рэмбо IV 7.3
Рэмбо IV Rambo IV
триллер, боевик, драма 2007, США
Смотреть трейлер Рецензия
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