Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Типа крутые легавые Типа крутые легавые
Киноафиша Фильмы Типа крутые легавые Фильмы похожие на Типа крутые легавые
Hot Fuzz Типа крутые легавые 2007 / Великобритания
7.3 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Типа крутые легавые

Вся информация о фильме
Убей меня трижды
Убей меня трижды
боевик, триллер 2014, США / Австралия
5.0
Копы в юбках
Копы в юбках
комедия 2013, США
7.0
Неправильные копы
Неправильные копы
комедия 2013, США
5.0
Копы в глубоком запасе
Копы в глубоком запасе
комедия, боевик 2010, США
7.0
Полный облом
Полный облом
комедия, триллер 2006, Великобритания
6.0
Малыш на драйве
Малыш на драйве
боевик, криминал, триллер 2017, США / Великобритания
7.0
Смерть Сталина
Смерть Сталина
комедия 2017, Великобритания / Франция
5.0
Реальные упыри
Реальные упыри
ужасы, комедия 2014, Новая Зеландия / США
6.0
Все могу
Все могу
комедия, фантастика 2014, Великобритания
6.0
Армагеддец
Армагеддец
комедия 2013, Великобритания
6.0
Мачо и ботан
Мачо и ботан
комедия, боевик 2012, США
7.0
Пол: Секретный материальчик
Пол: Секретный материальчик
фантастика, комедия 2011, Франция / Великобритания / США / Испания
7.0
Чужие на районе
Чужие на районе
фантастика, комедия, боевик 2011, Великобритания
6.0
Скотт Пилигрим против всех
Скотт Пилигрим против всех
фантастика, комедия, боевик, мелодрама, приключения 2010, США / Канада
7.0
Пипец
Пипец
боевик, драма, комедия 2009, США
7.0
Мальчишник в Вегасе
Мальчишник в Вегасе
комедия 2009, США
8.0
Убойные каникулы
Убойные каникулы
комедия 2009, Канада
8.0
Добро пожаловать в Зомбилэнд
Добро пожаловать в Зомбилэнд
комедия, ужасы 2009, США
8.0
Залечь на дно в Брюгге
Залечь на дно в Брюгге
драма, комедия 2008, Великобритания / Бельгия
7.0
Солдаты неудачи
Солдаты неудачи
комедия 2008, США
7.0
SuperПерцы
SuperПерцы
комедия 2007, США
7.0
Беги, толстяк, беги
Беги, толстяк, беги
комедия 2007, Великобритания / США
7.0
Автостопом по Галактике
Автостопом по Галактике
комедия, приключения, фантастика 2005, США / Великобритания
6.0
Зомби по имени Шон
Зомби по имени Шон
ужасы, комедия 2004, Великобритания / Франция / США
7.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше