Зарубежные комедии могут поднять настроение даже тем, кто уже давно ничему не радовался. Непредсказуемые, нелепые и вечно попадающие в неприятности главные герои станут отражением собственных проблем зрителей. Ведь, несмотря ни на что, они все равно справятся с трудностями, даже если на пути им встретятся непреодолимые препятствия.

Пять лучших зарубежных комедий, чтобы посмеяться до слез

Главные герои зарубежных комедий – это чаще всего безответственные неудачники, которые жаждут легких денег и приключений. Но жизнь приготовила им множество сюрпризов, которые должны изменить отношение персонажей к своему будущему. Наблюдая за тем, как взрослеют и меняются герои, зрители будут смеяться до слез.

Мы – Миллеры

Дэвид приторговывает слабыми наркотиками, чтобы заработать на жизнь. Но из-за неосторожности теряет выручку и теперь должен расплатиться со своим поставщиком. Мужчина решает перевезти крупную партию запрещенных веществ из Мексики, чтобы получить легкие деньги. Но сделать это нужно незаметно. А лучший способ для этого – привлекать как можно меньше внимания на границе. Главный герой уверен, что полноценная семья не вызовет подозрений, поэтому придумывает гениальный план. Его подставной женой становится стриптизерша, а детьми – знакомые школьники.

Миллеры отправляются навстречу безбашенным приключениям.

Реальные упыри

Искрометная новозеландская комедия снята в жанре псевдодокументального кино. В центре сюжета – история нескольких вампиров, которые согласились на съемки. Живут они в Веллингтоне и по большей части сохраняют обычный человеческий облик. По ночам сверхъестественные существа отправляются на городские улицы в поисках очередных жертв. Но даже тысячелетним вампирам свойственны простые человеческие страсти – хороший алкоголь, развлечения и взаимная любовь.

Перед традиционным балом нечисти они раскроют документалистам все секреты загробного мира.

Шпион

После выхода ленты критики неоднократно заявляли, что роль одинокой сотрудницы ЦРУ стала лучшей в карьере Мелиссы Маккарти. Главная героиня никогда не была в полевых условиях. Она находится по другую сторону работы агента и координирует тех, кто каждый день рискует жизнью. Во время очередного задания погибает Брэдли Файн, в которого Сьюзен влюблена. Никто не может завершить его миссию, поскольку личности всех агентов рассекречены. Единственной, кого не знает убийца, становится главная героиня.

Когда-то она прошла серьезную подготовку, и теперь ей предстоит освежить в памяти полученные навыки.

Очень плохая училка

Элизабет – одна из худших учителей, которых когда-либо знала средняя школа. После завершения учебного года она собирается выйти замуж за миллионера, а потому не старается дать ученикам хотя бы элементарные знания. Вот только жених решает сдать на попятную, а потому героине предстоит вновь вернуться на нелюбимую работу. Вскоре она знакомится с новым преподавателем, родители которого сказочно богаты.

Она собирается во что бы то ни стало покорить парня, вот только тот влюбляется в ее коллегу, которую она искренне ненавидит.

Большой папа

Главную роль в фильме исполнил известный комедийный актер Адам Сэндлер. На этот раз он предстал в образе великовозрастного балбеса, который не собирается взрослеть. Ему неведомы заботы, а ведет он себя так, будто ему исполнилось не 32 года, а 10 лет. Но неожиданно на главного героя падает забота о маленьком мальчике. Санни втягивает малыша в собственный мир безалаберности и безответственности. Вот только вскоре ему предстоит осознать, что заботиться о ребенке не так просто.