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Типа крутые легавые
Типа крутые легавые, 2007: актеры и роли
Hot Fuzz
Типа крутые легавые
2007 / Великобритания
7.3
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Типа крутые легавые, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эдгар Райт
Edgar Wright
В ролях
Саймон Пегг
Simon Pegg
Ник Фрост
Nick Frost
Билл Найи
Bill Nighy
Джим Бродбент
Jim Broadbent
Стив Куган
Steve Coogan
Тимоти Далтон
Timothy Dalton
Стюарт Уилсон
Stuart Wilson
Пэдди Консидайн
Paddy Considine
Дэвид Брэдли
David Bradley
Мартин Фриман
Martin Freeman
Тим Барлоу
Tim Barlow
Рейф Сполл
Rafe Spall
Билл Бэйли
Элис Лоуи
Люси Панч
Lucy Punch
Энн Рид
Билли Уайтлоу
Billie Whitelaw
Эдвард Вудворд
Пол Фримен
Paul Freeman
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Переводчик
Рецензия
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