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Киноафиша Фильмы Типа крутые легавые Типа крутые легавые, 2007: актеры и роли
Hot Fuzz Типа крутые легавые 2007 / Великобритания
7.3 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Типа крутые легавые, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эдгар Райт Эдгар Райт Edgar Wright
В ролях
Саймон Пегг Саймон Пегг Simon Pegg Ник Фрост Ник Фрост Nick Frost Билл Найи Билл Найи Bill Nighy Джим Бродбент Джим Бродбент Jim Broadbent Стив Куган Стив Куган Steve Coogan Тимоти Далтон Тимоти Далтон Timothy Dalton Стюарт Уилсон Stuart Wilson Пэдди Консидайн Пэдди Консидайн Paddy Considine Дэвид Брэдли Дэвид Брэдли David Bradley Мартин Фриман Мартин Фриман Martin Freeman Тим Барлоу Tim Barlow Рейф Сполл Рейф Сполл Rafe Spall Билл Бэйли Элис Лоуи Люси Панч Люси Панч Lucy Punch Энн Рид Билли Уайтлоу Billie Whitelaw Эдвард Вудворд Пол Фримен Paul Freeman
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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