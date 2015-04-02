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Алеша Попович и Тугарин Змей Алеша Попович и Тугарин Змей
Киноафиша Фильмы Алеша Попович и Тугарин Змей Отзывы о мультфильме «Алеша Попович и Тугарин Змей»
Алеша Попович и Тугарин Змей 2004 / Россия
8.3 Оцените
73 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о мультфильме «Алеша Попович и Тугарин Змей»

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Макс 2 апреля 2015, 12:51
....те, кто писали, мультик гораздо раньше всех нас вместе взятых просмотрели и отозвались, не очень лестно, но отозвались

Ой, лукавите... очень немногие его посмотрели, даже студия, его производившая, фильма не видела. Видело всего несколько человек, занимающихся пост-производством.

Но - действительно, был пресс-показ для небольшого числа журналистов. Ваш "отзывающийся" из их числа? Тогда странно, потому, что среди журналистов на этот раз наблюдалось редкое единодушие. Какого рода - догадайтесь сами.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Макс 2 апреля 2015, 12:51
Вот дался вам этот осел! Что, разве в нем все дело? У него что, должно быть пять ног, чтобы вас увлечь? Скажу по секрету - это даже не второстепенный персонаж.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Дилетантка 2 апреля 2015, 12:51
Всем участникам форума привет:) с наступающим)))

Вчера сходила на сей мульт.

Я на самом деле не профессионал в области критики и оценки, руководствуюсь почти всегда собственными ощущениями.

В мульте было вроде все и хорошо и не очень. Местами не хватало драйва, даже было откровенно скучно. Алеша уж слишком противоречивая фигура, моментами слишком тупой, временами просто гений. Любава мне не понравилась. Глупенькая и наивная (иногда до стервозности), мечтающая побыстрее выскочить замуж, чтобы "в девках не засидеться" (это в 16-то лет!):)

Если главные герои меня не порадовали, то второстепенные просто восхитили:)))

На первом место, бесспорно, богатырский конь Юлик:))

ВОт чудо так чудо:))) Кстати очень смахивает на Ослика из Шрека. Да вообще в этом мультике многое отдавало "Шреком".

Тихон, бабуля и ослик Моисей(имя ослика шикарное для русской деревни) - неплохие персонажи:)

Отмечу еще музыкальный шедевр, который запевает все тот же Юлик. Неплохо))) едва ли не самый уморительный момент в мульте!

Кстати были цыгане. Мне кажется можно было их персонажей сделать поярче и добавить им слов. ВРоде как " исконно русский" атрибут.

Довольно часто в мульте мелькали современные "темы", "словечки".

Типа это "наш конь, он нам денег должен" и т.д. Много там еще такого. Посмотрите, увидите:)

ну вобщем все, что я вспомнила:)) надеюсь не отобьет охоту у тех кто собирался пойти посмотреть:))Сходите, поддержите отечественного производителя. Уж какой есть, но свой;))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Рыба 2 апреля 2015, 12:51
Тогда всеволожский форд - исконно русская машина.

То, что этот голливудский фильм с русской спецификой (прямо русские недели в Мак-Дональдс! ) делают у нас, не делает его русским - просто здесь рабсила дешевле. Я лучше в ..цатый раз тот же ОС пересмотрю, чем хавать эту голливудскую поделку. Больше всего, конечно, страдают от этой вакханалии дети.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Федор 2 апреля 2015, 12:51
26/12/2004 в 11:01:20 Kevin написал(а):
Людям, интересующимся русской историей лучше вообще не ходить,




Да, согласен полностью. А тем, кто интересуется зоологией - лучше не смотреть мульт про Винни Пуха. Там медведь неправильный
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ghost 2 апреля 2015, 12:51
ух
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Кельт 2 апреля 2015, 12:51
Супер! Идти не хотел, подруга потащила. Чуть от смеха не умерли!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Любитель 2 апреля 2015, 12:51
Чуваки, ребята просто прикалывались, и у них получилось (!), а вы тут воду мутите. Но без чувства юмора в зале делать нечего. А подруга правильно сделала, что тебя вытащила.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Аниматор 2 апреля 2015, 12:51
Сравнивая Поповича со Шреком, многие в основном хотят Алешу "обидеть", но сами не осозновая этого, делают ему мощный комплимент! Во-первых, сам факт сравнения уже говорит о самой возможности говорить почти на равных. Но и это даже не главное. Какой бюджет был у Шрека? А какой у Алеши? В дестяки раз...! Сколько лет делался Шрек? 3-4, (если не пять)? А Алеша? Один год! Каким международным коллективом профессионалов со всего мира? В Голливуде, если вы в курсе, работают и русские, и японцы, и украинцы, и болгары.. (см. остальные страны на карте мира! Там покупают лучших! А ребята в Питере учат аниматоров сами! Так как же звучит после этого фраза "если сравнивать со Шреком то наши проигрывают"? Браво Питер!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Latti 2 апреля 2015, 12:51
Вообще-то, у нашей мультипликации нет выбора, т.к. нет денег. А денег нет: во-первых, спонсоры предпочитают финансировать другие виды деятельности, а во-вторых, публика привыкла к Голливуду и уже не может адекватно воспринимать российские мульты. Так что режиссеру ничего не остается, как адаптировать свое искусство для голливудопомешанного зрителя. (Кстати Костя во многом превзошел г-на Котеночкина - это признают мэтры отечественной анимации.) Ответ на сообщение ->Lica_ от 09/12/2004 - 10:27:05
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Latti 2 апреля 2015, 12:51
29/12/2004 в 10:08:52 Uzik написал(а):
Мультик - полный отстой

Даже по сравнению с "карликом" - полная деградация и ПОЗОР.


- А не надо сравнивать. То, что эти оба мультики российского производства, еще не значит, что они должны быть одинаковы (кстати, произведения по которым ставились мульты принадлежат разным авторам, жившим в разных странах, в разное время).

Буквально все сделано баздарно.


- Наверное, Вы бы сделали лучше?!

Полная мешанина стилей.

Нет ни качественной мультипликации,ни идеи,ни музыки ,ни юмора...


- Отсутствие юмора у Вас совершенно не означает, что у других его также нет.

Особенно это ярко видно в свете явной претензии "создателей" на нечто национально русское.


- Это не претензия, а стилизация. Было бы забавно посмотреть на русскую сказку в средневековом европейском антураже.

В результате получилaсь дешёвая издевка и плевок в душу тем,кто шел на этот мультик именно с таким настроением.


- Может Вам с таким настроением стоит стоит сходить на какой-нибудь митинг, а не в кино на сказку?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Сергей 2 апреля 2015, 12:51
Вы, dfyz, либо прикалываетесь, либо ничерта не понимаете в том, о чем пишете. Этот фильм ("на краю земли"!) того же автора, а таких радикально разных результатов, если вас послушать, очень трудно добиться при его-то классе! У него все фильмы хороши.

А Надин и Latti все правильно отвечают всем вам подобным, вполне грамотно и конструктивно!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Путешественник 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Kast от 05/01/2005 - 14:24:50


А вдруг и не дождетесь.... Будете ждать.... Лет сто.... А потом окажется, что "Попович" - это и было ТО САМОЕ....СТОЯЩЕЕ.... Помните:"Лицом к лицу - лица не увидать... Большое видится на расстояньи". Да не читайте вы отзывы, милостивый государь, перестаньте, как улитка, прятаться в раковину, возьмите, да и составьте собственное объективное мнение. От себя скажу - мне этот мульт - нравится очень Просто потому, что я над ним работал И, скажу я вам, работать было - обалденно прикольно, ни про какого такого Шрека даже и не думалось. А слышали бы вы, какой хохот стоял в режиссерской, когда придумывался новый гэг!

Кстати, "Карла" до сих пор детки смотрят с удовольствием, по нескольку раз, кассеты покупают. Он ведь, в сущности, для детей делался - так вот, детям он нравится, а ето главное.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Palkan 2 апреля 2015, 12:51
Скажу честно, не помню, чтобы даже на Пиксаровских или Диснеевских фильмах так стабильно и часто смеялся весь зал! С учетом , что это всего лишь мультик, это дорогого стоит!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ЛенС 2 апреля 2015, 12:51
А я смотрела и радовалась, и весь зал рыдал от смеха! А Вы, Dan, были не сколько грубы, сколько глупы. Вернее, не Вы сами, а Ваши "искусствоведческие" рассуждения. Достаточно было ограничиться простым - не понравилось. Ну, что ж, бывает и так ...

Ответ на сообщение Dan от 06/01/2005 - 00:02:17
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Путешественник 2 апреля 2015, 12:51
Хорошо, что есть что обсудить. Так или иначе, но, судя по обилию и противоречивости отзывов - зацепило
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Pavel 2 апреля 2015, 12:51
06/01/2005 в 02:40:27 dfyz написал(а):
такую "презентацию" константина бронзита можно расценить лишь как кризис творчества.


Это не кризис творчества, а очень грамотное делание денег. Не путайте авторское с быстросделанным коммерческим. Не понимание этого - просто некомпетентность. Впрочем, здесь на этих страницах ее предостаточно. Прислушайтесь на Поповиче к искреннему смеху в зале. Этого не подделаешь! При том, что публика, которая нынче в кино ходит, грамотная. Так что, у Бронзита, или как там его, все в порядке!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Pavel 2 апреля 2015, 12:51
07/01/2005 в 21:12:49 Dan написал(а):
зал переполнен не из-за качества мультфильма, о котором многие еще не подозревают, идя на фильм




Опять: либо это глупость, либо некомпетентность. Если так рассуждать, то на все фильмы, идущие в прокате люди ходят примерно в одном количестве. Разьве это так? А посмотрите рейтинг на первой странице. Две недели сряду Алеша был первым! И то сейчас уступил игровому фильму Шумахера (непоследнего режиссера). Почему же народ не валил на пресловутых "Щелкунчика" и "Незнайку"? Да потому, что работает народная молва. Людям нравится и они звонят знакомым и друзьям. Короче, "касса" все расставит на свои места. А "Суперсемейка" вообще где-то в ж...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Monik 2 апреля 2015, 12:51
А как вам эпизод с березами? (конечно, в обсуждении учавствуют те, кто видел, а не те кто "слышал", тут есть и такие) По-моему - просто супер! Интересно, что в голливудских опусах такое практически отсутствует. Они как буд-то об этом не думают (или не умеют) Это уже переход в другую плоскость!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Людмила 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрели всей семьей, как живы остались - не знаю. Зал хохотал беспрерывно. Спасибо огромное студии Метелица!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Сергей 2 апреля 2015, 12:51
Мне искренне жаль тех, кто заплатил за ЭТО деньги...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Pavel 2 апреля 2015, 12:51
10/01/2005 в 00:02:04 Туко Рамирес написал(а):
Заметьте,что авторы фильма - не какие-то "отстойные советские классики" и не Александр Татарский (автор последних СМЕШНЫХ российских мультфильмов),а какой-то "молодой негодяй"




Говорят, что "молодой негодяй" ученик самого Татарского, и призов имеет втрое больше учителя и вообще очень знаменит (?!)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Step 2 апреля 2015, 12:51
Да, господа, как всем нам все-таки хочется быть умнее, чем большинство, которое смотрит кино и радуется. Собаки лают, а караван идет..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Бивис и Бадхед 2 апреля 2015, 12:51
10/01/2005 в 00:02:04 Туко Рамирес написал(а):
а какой-то "молодой негодяй" типа Петра Буслова (автор "Бумера").Это и нужно - поменьше мыслей,побольше тупости




А! Да-да! Точно, точно!! Все дураки, сволочи, негодяи, подлецы! Точно, точно! А мы умные, хорошие.. Да-да! Точно, точно!..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Путешественник 2 апреля 2015, 12:51
09/01/2005 в 12:01:51 Driver написал(а):
после очень добротного фильма «Карлик Нос» студия Мельница поймала звезду, и решила грамотно срубить бабла.


Ага, сильно захотелось "деньжат по-легкому срубить". Только что-то не сильно-то много в последнее время появилось новых студий - ни желающих, ни умеющих. Работайте - да пребудет с Вами сила! Звезду поймала, говорите, студия "Мельница".... Ну-ну... Мы звезд не ловим, мы их зажигаем - значит, это кому-нибудь нужно!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Путешественник 2 апреля 2015, 12:51
10/01/2005 в 00:02:04 Туко Рамирес написал(а):
Да,а реплики при этом должен писать либо какой-нибудь вечной бухой студент или человек,который под такового косит - ведь все знают,что студенты и "менеджеры среднего звена" - это 80% посетителей кино (ещё 19% - укуренные подростки).Упаси Бог,если шутки окажутся умными - провал фильму обеспечен!
Я знаю по меньшей мере двух человек из своего ближайшего окружения, которые - ну никоим образом - не подходят под вашу классификацию - 1) Сын, подросток 14 лет - ученик 8 класса специализированной немецкой школы - не пьет, не курит, матом не ругается - ему некогда просто. Да, и всей их школе - некогда, их ждут великие дела. 2) Учитель русского языка и литературы из крупного города на Волге - высшее филологическое образование (Питерский Универ), тончайшее чувство юмора, потрясающее знание классики и современной русской литературы.

Так вот, им "Алеша" - понравился.

А может быть, Вам просто не повезло с кругом общения? Срочно меняйте его, укуренные подростки и пьяные студенты Вас до добра не доведут.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Олег 2 апреля 2015, 12:51
Спасибо Путешественнику - конкретно, аргументированно и по делу!

И мне фильм понравился! Наверное, я тоже дурак! Ох, как же нас много!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Олег 2 апреля 2015, 12:51
10/01/2005 в 19:20:50 darthkim написал(а):
Они будут разбираться исключительно в количестве заработаных денег




Rom прав по поводу других и более легких способов. А-а на-а КИНО-О поди-и - заработай! И если у них получится, то молодцы!

А darthkim_ам остается только сопли жевать, и писать на всяких с-с-сайтах, скрываясь под псевдонимами, ибо делать, увы, больше ничего не умеем.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Путешественник 2 апреля 2015, 12:51
10/01/2005 в 22:51:31 Dan написал(а):
Ну да, в России по-прежнему две беды - ДУРАКИ и дороги.


Причем, как правило, они существуют вместе - дураки на дорогах . Сегодня их было - до одури!!!! Но только кино тут ни при чем
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Путешественник 2 апреля 2015, 12:51
11/01/2005 в 00:33:14 Туко Рамирес написал(а):
Путешественнику.Во-первых,там ещё 1% остался,так что указанные товарищи вполне под него подпадают


Нет, все-таки, окружение пора менять! Как же сложно жить-то Вам в обществе, где НЕПРИДУРКОВ, НЕИДИОТОВ и НЕДУРАКОВ - всего 1%. А о бессмертных творениях Ницше, выходит, и поговорить-то не с кем?

Ну ладно, по вашему же и выходит, что "Алеша Попович" - элитное кино - для 1% СПОСОБНЫХ оценить. Скорее, Эрмитаж, чем Глазунов... Хотя, конечно, по сути - спор бессмысленен, вы правы
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Путешественник 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Driver от 11/01/2005 - 10:11:13


После "Карлика Носа" студию много раз упрекали в том, что он сделан на потребу западной публике, что образы слеплены по голливудским лекалам, упускалось из виду то, что фильм сделан "по мотивам" сказок В.Гауфа, отсюда и стилистика, вспоминались замечательные русские сказки и былины.

"Москва слезам не верит" получила "Оскара" в свое время, фильм понравился, хотя и тема, и персонажи, и стилистика картины - сугубо российские, даже советские, что по тем временам - как красная тряпка для быка - для всей мировой общественности.

Здесь - осовремененный наш эпос. Хорошо будет, конечно, если кто-то где-то на западе ли, в штатах - поймет и оценит, но это - далеко не главное, поверьте. Главное - "не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет". Студия сделала, ИМХО, великое дело - сделала ЗАКОНЧЕННЫЙ, конкурентоспособный продукт, вынесла его на зрительский суд. Называйте, как хотите - "реанимация анимации", "конец российской анимации", что угодно, но факт, что студия живет, развивается, более ста художников работают, занимаются интересным для себя делом - это реальность.

Конечно же, в нашей нелегкой жизни, решая что-то создать, сразу надо думать, как и кому это что-то продать, но! Хороши бы мы были, если бы на начальной стадии создания уже начали считать, что нам это даст, сколько мы купонов состричь сумеем, сколько призов получим, кому, в конце концов, продадимся подороже. И хороши бы мы были, если бы об этом не думали вовсе. Творческий процесс - вещь, к счастью, неполностью подконтрольная, поверьте. Да, конечный результат может нравиться, может - нет. Но он есть, и это, по сути, главное.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Степан 2 апреля 2015, 12:51
Кассовые сборы впечатляют! $ 1.44 млн! Молодцы!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Сеул 2 апреля 2015, 12:51
17/01/2005 в 12:28:35 crazy написал(а):
Мультфильм этот просто потряс!…эмоции были и положительные и отрицательные (но больше отрицательных)!




Отрицательно потряс! - это что-то новенькое. Вы бы определились!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Dima 2 апреля 2015, 12:51
Мульт замечательный. Понравился. Но не без изъянов (субъективно).

1. Это конечно сходство Цезаря с Ослом (Шрек)

2. Не очень качественно подобраны голоса для героев (опять же Цезарь, Тихон, князь Киевский).

3. Ну и неплохо было бы главную песенку подобрать получше.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
юля 2 апреля 2015, 12:51
ребята, мультик супер. 72 минуты смеха, юмора, порой сатиры и достаточно жесткой. если кто-то усмотрит в этом пародию на голливуд, то могу сказать это не так. мне напомнил кое чем коротенький такой мультик "на краю земли". но нарисован супер. и вообще достоин всяческих похвал!!!!Ответ на сообщение киноафиша от 12/11/2004 - 18:11:37
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Пупс 2 апреля 2015, 12:51
На мой - тоже!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
lena 2 апреля 2015, 12:51
В целом мультик забавный. Я не поклонник анимации, но этот досмотрела до конца. Забавно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Fesa 2 апреля 2015, 12:51
После Карлика носа это шаг вперед, но видно не хватает ещё опыта
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Vb 2 апреля 2015, 12:51
В скором времени там появятся еще ссылки на музыку к мобильникам и картинки-заставки. Где-то через недельку
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Vb 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Nadin от 11/02/2005 - 15:23:22


Из первых рук :). Я админ сайта "Поповича"
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Vb 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Nadin от 11/02/2005 - 16:38:40


Хорошо, буду держать в курсе:)

Знаю практически всех со студии по именам и визуально :). Привет прорисовщице Ольге Ивановой передам, обязательно! Я на ваш сайт и на ваш форум хожу с целью - набраться опыта. Мне у вас тоже очень нравится - информация на сайте очень мобильно меняется и тон постов по форуму доброжелательный :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Vb 2 апреля 2015, 12:51
Ну вот, как и было обещано: на сайте INFON http://www.infon.ru с 7 марта появятся картинки в количестве 33 штук и мелодия к мультику. Видела еще где-то в инете подобную инфу со ссылками на подобные сайти, но за качество исполнения ручаться не могу, потому как все остальное - пиратское, и только INFON получал информацию непосредственно от студии "Мельница"
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ujcnm 2 апреля 2015, 12:51
Да.... прямо беда, как плохо у народа с чувством юмора.... ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
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