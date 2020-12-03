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Иван Краско
Иван Краско
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Иван Краско
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Дата рождения
23 сентября 1930
Возраст
91 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Биография Иван Краско
Родился 23 сентября 1930 года. Вартемяки, Ленинградская область, СССР (Россия).
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Фильмография Иван Краско
Сентенция
драма
2020, Россия
5.0
#ОДИНДЕНЬЛЕТА
мелодрама, комедия
2018, Россия
0.0
День до
драма
2017, Россия
5.0
Одна на всех
документальный, исторический
2016, Россия
0.0
Гена-Бетон. Псевдоним для героя
комедия
2013, Россия
5.0
Опасная комбинация
боевик
2008, Россия
4.0
Алеша Попович и Тугарин Змей
семейный, сказка, анимация
2004, Россия
8.0
Привет, Малыш!
мелодрама, комедия
2001, Россия
7.0
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21 мая 2021 15:51
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6 мая 2021 20:11
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