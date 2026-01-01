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Михаил Черняк
Михаил Черняк Mikhail Chernyak
Киноафиша Персоны Михаил Черняк

Михаил Черняк

Mikhail Chernyak

Дата рождения
13 ноября 1964
Возраст
61 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Ленинград, Союз Советских Социалистических Республик
Актерское амплуа
Актер озвучки, Путешественник, Комедийный актёр
В каком театре играет

Биография Михаил Черняк

Актер, актер дубляжа. Родился 13 ноября 1964 года.

Популярные фильмы

Алеша Попович и Тугарин Змей 7.7
Алеша Попович и Тугарин Змей (2004)
Смешарики 7.7
Смешарики (2004)
Смешарики. Новый сезон 7.6
Смешарики. Новый сезон (2020)

Фильмография Михаил Черняк

Смешарики сквозь вселенные 5.1
Смешарики сквозь вселенные Smeshariki. Skvoz' vselennye
фантастика, приключения 2026, Россия
Смотреть трейлер
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Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
анимация, детский, семейный 2026, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
Три богатыря. Ни дня без подвига 2 5.9
Три богатыря. Ни дня без подвига 2 Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 2
анимация 2025, Россия
Смотреть трейлер
На выброс 7.2
На выброс Na vybros
анимация 2025, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Смешарики снимают кино 7.4
Смешарики снимают кино Smeshariki snimayut kino
анимация 2023, Россия
Смотреть трейлер
ФиксиКИНО. Вселенная приключений 4.6
ФиксиКИНО. Вселенная приключений FiksiKINO. Vselennaya priklyucheniy
детский, семейный, анимация 2022, Россия
Смотреть трейлер
Барбоскины Team 6.7
Барбоскины Team Barboskiny Team
анимация, комедия 2022, Россия
Смотреть трейлер
Алиби 6.2
Алиби
драма, криминал 2021, Россия
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Другие проекты Михаил Черняк
Любовью не шутят
16+

Любовью не шутят

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Стакан воды
16+

Стакан воды

Информация
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