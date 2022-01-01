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Михаил Черняк
Михаил Черняк
Mikhail Chernyak
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Михаил Черняк
Mikhail Chernyak
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Дата рождения
13 ноября 1964
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Михаил Черняк
Актер, актер дубляжа. Родился 13 ноября 1964 года.
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Фильмография Михаил Черняк
ФиксиКИНО. Вселенная приключений
детский, семейный, анимация
2022, Россия
0.0
ФиксиКИНО. Большая перемена
анимация, детский
2021, Россия
0.0
Барбоскины на даче
анимация, детский, семейный
2020, Россия
6.0
ПреКрасная Шапочка 2
приключения
2018, Россия
0.0
Смешарики. Дежавю
анимация, приключения, детский
2017, Россия
7.0
Смешарики. Легенда о золотом драконе
анимация
2016, Россия
6.0
Мульт в кино. Выпуск №6
анимация
2015, Россия
0.0
Мульт в кино. Выпуск №2
анимация
2015, Россия
0.0
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