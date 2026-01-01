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Михаил Черняк
Mikhail Chernyak
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Михаил Черняк
Михаил Черняк
Mikhail Chernyak
Дата рождения
13 ноября 1964
Возраст
61 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Ленинград, Союз Советских Социалистических Республик
Актерское амплуа
Актер озвучки
,
Путешественник
,
Комедийный актёр
В каком театре играет
Молодежный театр на Фонтанке
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Биография Михаил Черняк
Актер, актер дубляжа. Родился 13 ноября 1964 года.
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Популярные фильмы
7.7
Алеша Попович и Тугарин Змей
(2004)
7.7
Смешарики
(2004)
7.6
Смешарики. Новый сезон
(2020)
Фильмография Михаил Черняк
5.1
Смешарики сквозь вселенные
Smeshariki. Skvoz' vselennye
фантастика, приключения
2026, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
Лунтик. Обратная сторона луны
анимация, детский, семейный
2026, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
5.9
Три богатыря. Ни дня без подвига 2
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 2
анимация
2025, Россия
Смотреть трейлер
7.2
На выброс
Na vybros
анимация
2025, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
7.4
Смешарики снимают кино
Smeshariki snimayut kino
анимация
2023, Россия
Смотреть трейлер
4.6
ФиксиКИНО. Вселенная приключений
FiksiKINO. Vselennaya priklyucheniy
детский, семейный, анимация
2022, Россия
Смотреть трейлер
6.7
Барбоскины Team
Barboskiny Team
анимация, комедия
2022, Россия
Смотреть трейлер
6.2
Алиби
драма, криминал
2021, Россия
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Другие проекты Михаил Черняк
16+
Любовью не шутят
Билеты
16+
Стакан воды
Информация
Перед отпуском накрываю слив бумагой и ставлю сверху стакан: повторите и по возвращению спасибо скажете
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