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Анатолий Петров Anatoly Petrov
Киноафиша Персоны Анатолий Петров

Анатолий Петров

Anatoly Petrov

Дата рождения
30 июля 1958
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Санкт-Петербург, Россия

Популярные фильмы

Алеша Попович и Тугарин Змей 7.7
Алеша Попович и Тугарин Змей (2004)
Добрыня Никитич и Змей Горыныч 7.6
Добрыня Никитич и Змей Горыныч (2006)
Илья Муромец и Соловей Разбойник 7.3
Илья Муромец и Соловей Разбойник (2007)

Фильмография Анатолий Петров

Жанр
Год
Все 17 Фильмы 14 Сериалы 3 Озвучивание 1 Актер 14 Режиссер 2
Три богатыря. Ни дня без подвига 2 6
Три богатыря. Ни дня без подвига 2
анимация 2025, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
Три богатыря. Ни дня без подвига
Три богатыря. Ни дня без подвига
приключения, фэнтези 2024, Россия
Три богатыря и Конь на троне 6.1
Три богатыря и Конь на троне Tri bogatyrya i Kon na trone
анимация, детский, приключения, семейный 2021, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Конь Юлий и большие скачки 6.7
Конь Юлий и большие скачки Horse Julius and Big Horse Racing
анимация, детский 2020, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Три богатыря и наследница престола 6.7
Три богатыря и наследница престола Tri bogatyrya i Naslednitsa prestola
анимация, приключения, семейный 2018, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Носферату. Ужас ночи 4.3
Носферату. Ужас ночи Nosferatu. Uzhas nochi
ужасы, комедия, анимация 2010, Россия
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Илья Муромец и Соловей Разбойник 7.3
Илья Муромец и Соловей Разбойник Ilya and the Robber
приключения, комедия, семейный, анимация 2007, Россия
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Качели 6.9
Качели Kacheli
боевик, мелодрама 2007, Россия
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Маленькая Василиса 7.3
Маленькая Василиса Malenkaya Vasilisa
анимация, короткометражный 2007, Россия
Лунтик и его друзья
Лунтик и его друзья
детский 2006, Россия
Добрыня Никитич и Змей Горыныч 7.6
Добрыня Никитич и Змей Горыныч Dobrynya Nikitich i Zmey Gorynych
сказка, комедия, анимация, семейный, приключения 2006, Россия
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Нелегал 5.4
Нелегал Nelegal
драма 2005, Россия
Алеша Попович и Тугарин Змей 7.7
Алеша Попович и Тугарин Змей Alyosha Popovich i Tugarin Zmey
семейный, сказка, анимация 2004, Россия
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Приключения в Изумрудном Городе
Приключения в Изумрудном Городе
детский 1999, Россия
Горько! 6.3
Горько! Gorko
комедия 1998, Россия
Полифем, Акид и Галатея 6.9
Полифем, Акид и Галатея Polifem, Akid i Galateya
анимация 1995, Россия
Геракл у Адмета 7
Геракл у Адмета Heracles at Admetus
короткометражный, анимация, фэнтези 1986, СССР
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
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