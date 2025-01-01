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Анатолий Петров
Anatoly Petrov
Киноафиша
Персоны
Анатолий Петров
Анатолий Петров
Anatoly Petrov
Дата рождения
30 июля 1958
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Санкт-Петербург, Россия
Популярные фильмы
7.7
Алеша Попович и Тугарин Змей
(2004)
7.6
Добрыня Никитич и Змей Горыныч
(2006)
7.3
Илья Муромец и Соловей Разбойник
(2007)
Фильмография Анатолий Петров
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Детский
Драма
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1986
Все
17
Фильмы
14
Сериалы
3
Озвучивание
1
Актер
14
Режиссер
2
6
Три богатыря. Ни дня без подвига 2
анимация
2025, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
Три богатыря. Ни дня без подвига
приключения, фэнтези
2024, Россия
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6.1
Три богатыря и Конь на троне
Tri bogatyrya i Kon na trone
анимация, детский, приключения, семейный
2021, Россия
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Рецензия
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6.7
Конь Юлий и большие скачки
Horse Julius and Big Horse Racing
анимация, детский
2020, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.7
Три богатыря и наследница престола
Tri bogatyrya i Naslednitsa prestola
анимация, приключения, семейный
2018, Россия
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Рецензия
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4.3
Носферату. Ужас ночи
Nosferatu. Uzhas nochi
ужасы, комедия, анимация
2010, Россия
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7.3
Илья Муромец и Соловей Разбойник
Ilya and the Robber
приключения, комедия, семейный, анимация
2007, Россия
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6.9
Качели
Kacheli
боевик, мелодрама
2007, Россия
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7.3
Маленькая Василиса
Malenkaya Vasilisa
анимация, короткометражный
2007, Россия
Лунтик и его друзья
детский
2006, Россия
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7.6
Добрыня Никитич и Змей Горыныч
Dobrynya Nikitich i Zmey Gorynych
сказка, комедия, анимация, семейный, приключения
2006, Россия
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5.4
Нелегал
Nelegal
драма
2005, Россия
7.7
Алеша Попович и Тугарин Змей
Alyosha Popovich i Tugarin Zmey
семейный, сказка, анимация
2004, Россия
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Приключения в Изумрудном Городе
детский
1999, Россия
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6.3
Горько!
Gorko
комедия
1998, Россия
6.9
Полифем, Акид и Галатея
Polifem, Akid i Galateya
анимация
1995, Россия
7
Геракл у Адмета
Heracles at Admetus
короткометражный, анимация, фэнтези
1986, СССР
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