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Константин Бронзит
Константин Бронзит
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Константин Бронзит
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Дата рождения
12 апреля 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Биография Константина Бронзита
Родился 12 апреля 1965 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Константина Бронзита
Три богатыря и наследница престола
анимация, приключения, семейный
2018, Россия
7.0
Мы не можем жить без космоса
короткометражный, анимация
2014, Россия
7.0
Уборная история - любовная история
короткометражный, анимация
2007, Россия
7.0
Алеша Попович и Тугарин Змей
семейный, сказка, анимация
2004, Россия
8.0
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