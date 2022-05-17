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Максим Свешников
Максим Свешников
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Максим Свешников
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Дата рождения
19 сентября 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Днепропетровск (Днепр), СССР (Украина)
Биография Максима Свешникова
Родился 19 сентября 1985 года. Днепропетровск, СССР (Днепр, Украина).
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Фильмография Максима Свешникова
Нефутбол
комедия
2020, Россия
8.0
Взломать блогеров
приключения, семейный
2016, Россия
7.0
Ёлки лохматые
семейный
2014, Россия
6.0
Снежная королева
сказка, анимация, семейный
2012, Россия
6.0
Сапсан 3D
семейный, анимация
2010, Россия
0.0
Поцелуи падших ангелов
драма, криминал
2007, Россия
0.0
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