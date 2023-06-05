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The Holiday Отпуск по обмену 2006 / США
7.8 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «Отпуск по обмену»

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Владимир 5 июня 2023, 16:04
Оценка
Пересматриваем этот фильм с женой каждый Новый год. Безумно нравится дуэт Кэмерон Диаз и Джуд Лоу. Самая обычная, но приятная романтическая комедия. Финал, конечно, предсказуем, но в подобных жанрах фильмов по-другому и быть не может
5 июня 2023, 16:04 Ответить
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