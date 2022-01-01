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Отпуск по обмену
Отпуск по обмену, 2006: актеры и роли
The Holiday
Отпуск по обмену
2006 / США
7.7
Оцените
50
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Отпуск по обмену, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Нэнси Мейерс
Nancy Meyers
В ролях
Камерон Диаз
Cameron Diaz
Кейт Уинслет
Kate Winslet
Джуд Лоу
Jude Law
Джек Блэк
Jack Black
Илай Уоллак
Eli Wallach
Руфус Сьюэлл
Rufus Sewell
Эдвард Бернс
Edward Burns
Кэтрин Хан
Kathryn Hahn
Джон Красински
John Krasinski
Сара Пэриш
Sarah Parish
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