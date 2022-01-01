Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Отпуск по обмену Отпуск по обмену
Киноафиша Фильмы Отпуск по обмену Отпуск по обмену, 2006: актеры и роли
The Holiday Отпуск по обмену 2006 / США
7.7 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отпуск по обмену, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Нэнси Мейерс Нэнси Мейерс Nancy Meyers
В ролях
Камерон Диаз Камерон Диаз Cameron Diaz Кейт Уинслет Кейт Уинслет Kate Winslet Джуд Лоу Джуд Лоу Jude Law Джек Блэк Джек Блэк Jack Black Илай Уоллак Eli Wallach Руфус Сьюэлл Руфус Сьюэлл Rufus Sewell Эдвард Бернс Эдвард Бернс Edward Burns Кэтрин Хан Кэтрин Хан Kathryn Hahn Джон Красински Джон Красински John Krasinski Сара Пэриш Сара Пэриш Sarah Parish
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Приложение киноафиши