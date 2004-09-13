|3 March 2005
|Russia
|16+
|16 November 2004
|Australia
|3 March 2005
|Belarus
|11 March 2005
|Bulgaria
|27 October 2004
|Canada
|3 February 2005
|Czechia
|28 January 2005
|Estonia
|18 February 2005
|Finland
|8 February 2005
|France
|3 February 2005
|Germany
|30 October 2004
|Great Britain
|16 February 2005
|Italy
|3 March 2005
|Kazakhstan
|11 February 2005
|Norway
|24 February 2005
|Portugal
|18 February 2005
|South Korea
|18
|18 February 2005
|Sweden
|22 October 2004
|USA
|3 March 2005
|Ukraine