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Poster of Sideways
6.1
Kinoafisha Films Sideways
6.1

Sideways

, 2004
Sideways
USA / Adventure, Drama, Comedy / 18+
Poster of Sideways
6.1

Synopsis

Two men reaching middle age with not much to show but disappointment embark on a week-long road trip through California's wine country, just as one is about to take a trip down the aisle.

Cast

Paul Giamatti
Paul Giamatti
Miles
Virginia Madsen
Virginia Madsen
Maya
Sandra Oh
Sandra Oh
Stephanie
Marylouise Burke
Marylouise Burke
Miles's Mother
Jessica Hecht
Jessica Hecht
Victoria
Missy Doty
Cammi
Alysia Reiner
Christine Erganian
Thomas Haden Church
Thomas Haden Church
Jack
M.C. Gainey
M.C. Gainey
Cammi's Husband
Shake Tukhmanyan
Mrs. Erganian
Director Alexander Payne
Writer Rex Pickett, Alexander Payne, Jim Taylor
Composer Rolfe Kent
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 3 minutes
Production year 2004
Online premiere 22 October 2004
World premiere 13 September 2004
Release date
3 March 2005 Russia 16+
16 November 2004 Australia
3 March 2005 Belarus
11 March 2005 Bulgaria
27 October 2004 Canada
3 February 2005 Czechia
28 January 2005 Estonia
18 February 2005 Finland
8 February 2005 France
3 February 2005 Germany
30 October 2004 Great Britain
16 February 2005 Italy
3 March 2005 Kazakhstan
11 February 2005 Norway
24 February 2005 Portugal
18 February 2005 South Korea 18
18 February 2005 Sweden
22 October 2004 USA
3 March 2005 Ukraine
MPAA R
Budget $16,000,000
Worldwide Gross $109,706,931
Production Fox Searchlight Pictures, Michael London Productions, Sideways Productions Inc.
Also known as
Sideways, Entre copas, Bokovka, À la dérive, Bên Lề, Bezdroża, Entre copes, In vino veritas, Kerülőutak, Klystkeliai, Külili, Sānceļi, Sideways - In viaggio con Jack, Sideways: Entre Umas e Outras, Stranpota, Stranputice, Yek-Tarafe, Πλαγίως, На обочине, На узбіччі, Отбивки, Странпутице, サイドウェイ, 尋找新方向, 杯酒人生, 酒佬日記

Film rating

6.1
Rate 10 votes
7.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 15 June 2021
Listen to the
soundtrack Sideways

Quotes

Jack If they want to drink Merlot, we're drinking Merlot.
Miles Raymond No, if anyone orders Merlot, I'm leaving. I am NOT drinking any fucking Merlot!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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