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Poster of Parnikovyy effekt
6.3
Kinoafisha Films Parnikovyy effekt
6.3

Parnikovyy effekt

, 2005
Parnikovyy effekt
Russia / Romantic, Drama / 18+
Poster of Parnikovyy effekt
6.3

Cast

Yelena Polyakova
Yelena Polyakova
Rita
Alexander Yakin
Alexander Yakin
Nemoy
Aleksandr Korshunov
Aleksandr Korshunov
Surgeon
Irina Loseva
Nurse
Pavel Semenikhin
Militia lieutenant
Anna Frolovtseva
Anna Frolovtseva
Grandma Pasha
Yevgeny Kharlanov
Yevgeny Kharlanov
Grek
Andrey Khalimon
Director Valeri Akhadov
Writer Oleg Antonov, Oleg Antonov
Composer Darin Sysoev
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2005
World premiere 1 September 2005
Release date
1 September 2005 Russia Пан Терра
1 September 2005 Belarus
1 September 2005 Kazakhstan
1 September 2005 Ukraine
Also known as
Parnikovyy effekt, The Greenhouse Effect, Efekt cieplarniany, Парниковый эффект, 有所美丽的房子，在那遥远的山坡

Film rating

6.3
Rate 10 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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