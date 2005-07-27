5.8Mama ne goryuy 2
Mama ne goryuy 2, 2005
Russia / Comedy / 18+
Cast
Director Maksim Pezhemsky
Writer Konstantin Murzenko, Maksim Pezhemsky
Composer Artem Erzinkyan, Artem Yerzinkyan
Film details
Country Russia
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2005
World premiere 27 July 2005
Release date
|27 July 2005
|Russia
|Наше кино
|16+
|27 July 2005
|Belarus
|27 July 2005
|Kazakhstan
|27 July 2005
|Ukraine
Worldwide Gross $734,890
Production CTB Film Company
Also known as
Mama ne goryuy 2, Don't Cry Mommy 2, Ära kurvasta ema 2, Nie pękaj, mamuśka 2, Мама не горюй 2
Updated 6 May 2025
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