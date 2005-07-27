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Poster of Mama ne goryuy 2
5.8
Kinoafisha Films Mama ne goryuy 2
5.8

Mama ne goryuy 2

, 2005
Mama ne goryuy 2
Russia / Comedy / 18+
Poster of Mama ne goryuy 2
5.8

Cast

Gosha Kutsenko
Gosha Kutsenko
Artur
Andrey Panin
Andrey Panin
Sailor
Evgeniy Sidikhin
Evgeniy Sidikhin
Zubek
Aleksandr Bashirov
Aleksandr Bashirov
Fyodor Bondarchuk
Fyodor Bondarchuk
Mikhail Efremov
Mikhail Efremov
Political strategist Monya
Ivan Bortnik
Ivan Bortnik
Hitler
Elena Shevchenko
Elena Shevchenko
Nikolay Chindyaykin
Nikolay Chindyaykin
Major
Sergey Koltakov
Sergey Koltakov
Public prosecutor
Nina Ruslanova
Nina Ruslanova
Sailor's Mother-in-Law
Vladimir Epifantsev
Vladimir Epifantsev
Svara
Director Maksim Pezhemsky
Writer Konstantin Murzenko, Maksim Pezhemsky
Composer Artem Erzinkyan, Artem Yerzinkyan
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2005
World premiere 27 July 2005
Release date
27 July 2005 Russia Наше кино 16+
27 July 2005 Belarus
27 July 2005 Kazakhstan
27 July 2005 Ukraine
Worldwide Gross $734,890
Production CTB Film Company
Also known as
Mama ne goryuy 2, Don't Cry Mommy 2, Ära kurvasta ema 2, Nie pękaj, mamuśka 2, Мама не горюй 2

Film rating

5.8
Rate 11 votes
5.5 IMDb
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Best Comedies  Best Russian Films 
Sochi Open Russian Film Festival — all awards and nominations (1)
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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