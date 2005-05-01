Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Poor Relatives
6.1
Kinoafisha Films Poor Relatives
6.1

Poor Relatives

, 2005
Bednye rodstvenniki
Russia, France / Comedy / 18+
Poster of Poor Relatives
6.1

Cast

Konstantin Khabensky
Konstantin Khabensky
Edik
Sergei Garmash
Sergei Garmash
Yacha
Leonid Kanevskiy
Leonid Kanevskiy
Baroukh
Daniil Spivakovsky
Daniil Spivakovsky
Tsaussami
Marina Golub
Marina Golub
Bella
Natalya Kolyakanova
Natalya Kolyakanova
Regina
Aleksandr Ilyin
Aleksandr Ilyin
Esther Gorintin
Esther
Otto Tausig
Samuel
Miglen Mirtchev
Andrew
Grégoire Leprince-Ringuet
Grégoire Leprince-Ringuet
Marc-Yves
Director Pavel Lungin
Writer Gennadiy Ostrovskiy
Composer Michel Arbatz
Cast and Crew

Film details

Country Russia / France
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2005
World premiere 1 May 2005
Release date
5 October 2005 Russia КароПрокат 16+
6 October 2005 Belarus
21 October 2005 Estonia
23 January 2006 France
6 October 2005 Kazakhstan
6 October 2005 Ukraine
Worldwide Gross $278,886
Production Arte France Cinéma, Canal+, Catherine Dussart Productions (CDP)
Also known as
Bednye rodstvenniki, Familie zu verkaufen, Familles à vendre, Roots, Ubodzy krewni, Бедни роднини, Бедные родственники

Film rating

6.1
Rate 10 votes
6.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Poor Relatives

The Return
The Return Drama
2003, Russia
7.0
Russkiy vodevil. Bedovaya babushka
Russkiy vodevil. Bedovaya babushka Comedy
2001, Russia
0.0
Kriminalnyye obstoyatelstva
Kriminalnyye obstoyatelstva Comedy
2011, Russia
3.0
Yolki
Yolki Comedy
2010, Russia
6.0
Yolki 3
Yolki 3 Comedy
2013, Russia
6.0
The Russian Game
The Russian Game Comedy
2007, Russia
7.0
Russian Symphony
Russian Symphony Comedy
1994, Russia
6.0
Chelovek s bulvara Kaputsinok
Chelovek s bulvara Kaputsinok Comedy
2009, Russia
3.0
What Men Talk About. Continuation
What Men Talk About. Continuation Comedy
2018, Russia
6.0
Lyubovnitsy
Lyubovnitsy Comedy
2019, Russia
5.0
Grafomafiya
Grafomafiya Comedy
2017, Russia
3.0
The Good Boy
The Good Boy Comedy
2016, Russia
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more