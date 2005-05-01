Film details
Country
Russia / France
Runtime
1 hour 43 minutes
Production year
2005
World premiere
1 May 2005
Release date
|5 October 2005
|Russia
| КароПрокат
|16+
|6 October 2005
|Belarus
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|21 October 2005
|Estonia
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|23 January 2006
|France
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|6 October 2005
|Kazakhstan
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|6 October 2005
|Ukraine
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Worldwide Gross
$278,886
Production
Arte France Cinéma, Canal+, Catherine Dussart Productions (CDP)
Also known as
Bednye rodstvenniki, Familie zu verkaufen, Familles à vendre, Roots, Ubodzy krewni, Бедни роднини, Бедные родственники