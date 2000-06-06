Cast
Mark Rudinshtein
The Man with Box of Champagne
Cast and Crew
Writer
Nadezhda Ptushkina
Composer
Vadim Bibergan
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2000
World premiere
6 June 2000
Release date
|6 June 2000
|Russia
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|0+
|13 January 2001
|Kazakhstan
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|12+
|10 October 2000
|USA
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|13 January 2001
|Ukraine
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Production
Kinostudiya Imeni M. Gorkogo, NTV
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