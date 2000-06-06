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Poster of Come Look at Me
7.6
Come Look at Me - Clip
Kinoafisha Films Come Look at Me
7.6

Come Look at Me

, 2000
Prikhodi na menya posmotret
Russia / Romantic, Comedy / 18+
Trailers
Poster of Come Look at Me
7.6
Come Look at Me - Clip
Come Look at Me  Clip

Cast

Yekaterina Vasilyeva
Yekaterina Vasilyeva
Sofya
Irina Kupchenko
Irina Kupchenko
Tatyana
Oleg Yankovskiy
Oleg Yankovskiy
Igor
Natalya Shchukina
Natalya Shchukina
Dina
Ivan Yankovsky
Ivan Yankovsky
The Boy with Banana Skin
Mark Rudinshtein
The Man with Box of Champagne
Director Oleg Yankovskiy, Mikhail Agranovich
Writer Nadezhda Ptushkina
Composer Vadim Bibergan
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2000
World premiere 6 June 2000
Release date
6 June 2000 Russia 0+
13 January 2001 Kazakhstan 12+
10 October 2000 USA
13 January 2001 Ukraine
Production Kinostudiya Imeni M. Gorkogo, NTV
Also known as
Prikhodi na menya posmotret, Come Look at Me, Poka ona umirala, Przyjdź i spójrz na mnie, Пока она умирала, Приходи на меня посмотреть, Приходь на мене подивитися

Film rating

7.6
Rate 12 votes
7.2 IMDb
Place in the rating
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