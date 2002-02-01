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Poster of Dikarka
5.9
Kinoafisha Films Dikarka
5.9

Dikarka

, 2002
Dikarka
Russia / Drama, Romantic, Comedy / 18+
Poster of Dikarka
5.9

Cast

Sergey Shakurov
Sergey Shakurov
Aleksandr Lvovich Ashmetyev
Darya Moroz
Darya Moroz
Varya
Irina Rozanova
Irina Rozanova
Marya Petrovna
Rimma Markova
Rimma Markova
Anna Stepanovna Ashmetyeva
Sergey Nikonenko
Sergey Nikonenko
Kirill Maksimych Zubarev
Nina Usatova
Nina Usatova
Mavra Denisovna
Valeriy Degtyar
Valeriy Degtyar
Dmitri Andreyevich Malkov
Aleksandr Kovalyov
Igor Volkov
Viktor Vasilevich Vershinskiy
Director Yuriy Pavlov, Yury Pavlov
Writer Igor Ageyev, Aleksandr Ostrovskiy, Nikolay Ya. Solovyov
Composer Isaac Schwarts
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2002
World premiere 1 February 2002
Release date
6 June 2002 Russia 12+
1 February 2002 Kazakhstan
12 December 2002 Mexico
11 November 2002 USA
1 February 2002 Ukraine
Production Lenfilm Studio, Slovo
Also known as
Dikarka, Dzikuska, Дикарка

Film rating

5.9
Rate 13 votes
6.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Updated 6 May 2025
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