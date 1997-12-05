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Poster of Sympathy Seeker
7.0
Kinoafisha Films Sympathy Seeker
7.0

Sympathy Seeker

, 1997
Sirota kazanskaya
Russia / Comedy, Romantic / 18+
Poster of Sympathy Seeker
7.0

Cast

Valentin Gaft
Valentin Gaft
Magician
Lev Durov
Lev Durov
Cosmonaut
Oleg Tabakov
Oleg Tabakov
Cook
Elena Shevchenko
Elena Shevchenko
Nastya
Nikolay Fomenko
Nikolay Fomenko
Kolya
Tatyana Rogozina
Attendant
Fyodor Valikov
Watchman
Mikhail Filipchuk
Demendeyev
Lyudmila Davydova
Saleswoman
Vladimir Mashkov
Vladimir Mashkov
Viktor Pavlov
Viktor Pavlov
Passer-by Vitya
Director Vladimir Mashkov
Writer Oleg Antonov, Oleg Antonov
Composer Sergey Bondarenko
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 21 minutes
Production year 1997
World premiere 5 December 1997
Release date
7 December 1997 Russia
5 December 1997 Kazakhstan
20 December 1997 USA
5 December 1997 Ukraine
Budget $800,000
Production NTV
Also known as
Sirota kazanskaya, Kasaner Waisenkind, Kazańska sierota, Sierota i jej ojcowie, Sympathy Seeker, Trẻ Mồ Côi, Кой е баща ми?, Сирота казанская, Сирота казанська

Film rating

7.0
Rate 13 votes
7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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