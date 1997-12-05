Cast
Tatyana Rogozina
Attendant
Mikhail Filipchuk
Demendeyev
Cast and Crew
Writer
Oleg Antonov, Oleg Antonov
Composer
Sergey Bondarenko
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 21 minutes
Production year
1997
World premiere
5 December 1997
Release date
|7 December 1997
|Russia
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|5 December 1997
|Kazakhstan
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|20 December 1997
|USA
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|5 December 1997
|Ukraine
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Budget
$800,000
Production
NTV
Also known as
Sirota kazanskaya, Kasaner Waisenkind, Kazańska sierota, Sierota i jej ojcowie, Sympathy Seeker, Trẻ Mồ Côi, Кой е баща ми?, Сирота казанская, Сирота казанська