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Кроваво-красный
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Profundo carmesí

Кроваво-красный, 1996

1996 / Мексика
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Мелкий мошенник и альфонс Николас встречается лишь с теми женщинами, которые способны если не содержать его, то хотя бы поддерживать на плаву. В ход идут все средства: `милый севильский акцент`, сходство с французским актером Шарлем Буайе и даже парик, скрывающий обширную лысину. После недолгого общения с любовницами Николас грабит их и исчезает. И все бы шло гладко, если бы не встреча с весьма непривлекательной, одинокой, сексуально неудовлетворенной женщиной пышных форм, по имени Корал. Чтобы удержать Николаса при себе, она становится его тенью. Представляясь братом и сестрой, любовники вместе продолжают грабить и убивать отчаявшихся от одиночества женщин. Со временем патологические отношения героев перерастают в обоюдную страсть, которая в финале приводит к.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 1 января 1996
Возраст 18+
Режиссер
Артуро Рипстейн
В ролях
Даниэль Хименес Качо
Даниэль Хименес Качо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кроваво-красный 2 постера
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