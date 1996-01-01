Кроваво-красный, 1996

Мелкий мошенник и альфонс Николас встречается лишь с теми женщинами, которые способны если не содержать его, то хотя бы поддерживать на плаву. В ход идут все средства: `милый севильский акцент`, сходство с французским актером Шарлем Буайе и даже парик, скрывающий обширную лысину. После недолгого общения с любовницами Николас грабит их и исчезает. И все бы шло гладко, если бы не встреча с весьма непривлекательной, одинокой, сексуально неудовлетворенной женщиной пышных форм, по имени Корал. Чтобы удержать Николаса при себе, она становится его тенью. Представляясь братом и сестрой, любовники вместе продолжают грабить и убивать отчаявшихся от одиночества женщин. Со временем патологические отношения героев перерастают в обоюдную страсть, которая в финале приводит к.