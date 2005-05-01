Меню
Гриффины 1999, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Гриффины
Family Guy 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 1 мая 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 30
Продолжительность сезона 15 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Гриффины»

В 4 сезоне сериала «Гриффины» Питер и Лоис чувствуют, что их супружеская жизнь под угрозой. Когда они занимались любовью, миссис Гриффин несколько раз назвала мужа именами актеров. Чтобы вернуть утраченную страсть, супруги решают устроить себе еще один медовый месяц. Пока они отсутствуют, за детьми должен приглядывать Брайан. По дороге Питер становится виновником автомобильной аварии. Он представляется актером Мелом Гибсоном, что позволяет им с Лоис получить шикарные апартаменты в гостинице. Отчаянная парочка пока не знает, с чем им придется столкнуться в самое ближайшее время.

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 14 голосов
К северу через Северный Куахог North by North Quahog
Сезон 4 Серия 1
1 мая 2005
Быстрые перемены в школе дружище Чьянчи-младшего Fast Times at Buddy Cianci Jr. High
Сезон 4 Серия 2
8 мая 2005
Слепая амбиция Blind Ambition
Сезон 4 Серия 3
15 мая 2005
Не пытайтесь меня изменить Don't Make Me Over
Сезон 4 Серия 4
5 июня 2005
Кливленд – Лоретта Куагмир The Cleveland-Loretta Quagmire
Сезон 4 Серия 5
12 июня 2005
Питормоз Petarded
Сезон 4 Серия 6
19 июня 2005
Холостяк Брайан Brian the Bachelor
Сезон 4 Серия 7
26 июня 2005
Восемь простых правил для покупки моей дочери-подростка 8 Simple Rules for Buying My Teenage Daughter
Сезон 4 Серия 8
10 июля 2005
Сбежать тяжело Breaking Out is Hard to Do
Сезон 4 Серия 9
17 июля 2005
Модель-проказница Model Misbehavior
Сезон 4 Серия 10
24 июля 2005
Питер и Джеймс Вудс Peter's Got Woods
Сезон 4 Серия 11
11 сентября 2005
Идеальный изгой Perfect Castaway
Сезон 4 Серия 12
18 сентября 2005
Любовь в джунглях Jungle Love
Сезон 4 Серия 13
25 сентября 2005
Пи-ТВ PTV
Сезон 4 Серия 14
6 ноября 2005
Брайан возвращается в колледж Brian Goes Back to College
Сезон 4 Серия 15
13 ноября 2005
Ухаживать за отцом Стьюи The Courtship of Stewie's Father
Сезон 4 Серия 16
20 ноября 2005
Задушить толстяка The Fat Guy Strangler
Сезон 4 Серия 17
27 ноября 2005
Во имя отца, сына и святого Фонца The Father, The Son and the Holy Fonz
Сезон 4 Серия 18
18 декабря 2005
Брайан поёт и танцует Brian Sings and Swings
Сезон 4 Серия 19
8 января 2006
Игры патриотов Patriot Games
Сезон 4 Серия 20
29 января 2006
Поймаю я тебя, Куагмир I Take Thee, Quagmire
Сезон 4 Серия 21
12 марта 2006
Вражда братьев Sibling Rivalry
Сезон 4 Серия 22
26 марта 2006
Глубокие глотки Deep Throats
Сезон 4 Серия 23
9 апреля 2006
Питеротика Peterotica
Сезон 4 Серия 24
23 апреля 2006
Теперь вы можете поцеловать своего… эээ… избранника You May Kiss the...Uh...Guy Who Receives
Сезон 4 Серия 25
30 апреля 2006
Питергейст Petergeist
Сезон 4 Серия 26
7 мая 2006
Безымянная история о предках Гриффинов Untitled Griffin Family History
Сезон 4 Серия 27
14 мая 2006
Стьюи Хороший Stewie B. Goode
Сезон 4 Серия 28
21 мая 2006
Эх, его звали Бэнго! Bango Was His Name-O
Сезон 4 Серия 29
21 мая 2006
Великолепное приключение Стью и Стьюи Stu & Stewie's Excellent Adventure
Сезон 4 Серия 30
21 мая 2006
