Гриффины 1999, 15 сезон

Постер к 15-му сезону сериала Гриффины
Family Guy 16+
Оригинальное название Season 15
Название Сезон 15
Премьера сезона 25 сентября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 15-й сезон сериала «Гриффины»

В 15 сезоне сериала «Гриффины» Крис ходит на свидания с популярной исполнительницей Тейлор Свифт, в то время как Питер устраивается на работу в сервис Uber. Куагмайр скачивает приложение Tinder и увлекается виртуальными романами, после чего становится главным мачо во время протестных акций пилотов авиакомпании. В других эпизодах Брайан и Стьюи сочиняют детские песенки, а Крис становится успешным бейсболистом. Роб Гронковски едет неподалеку от Питера на своем автобусе. Питер и Лоис решают присоединиться к активистам, выступающим против вакцинации. Крис неожиданное проникается романтическими чувствами к мексиканке.

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 14 голосов
8.1 IMDb
Список серий сериала Гриффины График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Оркестранты The Boys in the Band
Сезон 15 Серия 1
25 сентября 2016
Букмекер года Bookie of the Year
Сезон 15 Серия 2
2 октября 2016
Американский ГИГ-оло American Gigg-olo
Сезон 15 Серия 3
16 октября 2016
Внутри Гриффинов Inside Family Guy
Сезон 15 Серия 4
23 октября 2016
Крис идёт на свидание, свидание, свидание, свидание, свидание Chris Has Got a Date, Date, Date, Date, Date
Сезон 15 Серия 5
6 ноября 2016
Опасные уколы Hot Shots
Сезон 15 Серия 6
13 ноября 2016
Средняя английская школа High School English
Сезон 15 Серия 7
20 ноября 2016
Картер и Триша Carter and Tricia
Сезон 15 Серия 8
4 декабря 2016
Как Гриффин украл рождество How the Griffin Stole Christmas
Сезон 15 Серия 9
11 декабря 2016
ПассаЖИР Passenger Fatty-Seven
Сезон 15 Серия 10
8 января 2017
Гронковски/Пчёлы Gronkowsbees
Сезон 15 Серия 11
15 января 2017
Лейбл Питера Peter's Def Jam
Сезон 15 Серия 12
12 февраля 2017
Прекрасные струны The Finer Strings
Сезон 15 Серия 13
19 февраля 2017
Игры в свидание The Dating Game
Сезон 15 Серия 14
5 марта 2017
Полицейский и полоумный Cop and a Half-Wit
Сезон 15 Серия 15
12 марта 2017
Парень насыщенный жиром Saturated Fat Guy
Сезон 15 Серия 16
19 марта 2017
Утраченная юность Питера Peter's Lost Youth
Сезон 15 Серия 17
26 марта 2017
Питер директор The Peter Principal
Сезон 15 Серия 18
30 апреля 2017
Нежно депортированные Dearly Deported
Сезон 15 Серия 19
21 мая 2017
Дом, наполненный Питерами A House Full of Peters
Сезон 15 Серия 20
21 мая 2017
