Гриффины 1999, 8 сезон

Постер к 8-му сезону сериала Гриффины
Киноафиша Сериалы Гриффины Сезоны Сезон 8

Family Guy 16+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 27 сентября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 21
Продолжительность сезона 10 часов 30 минут
О чем 8-й сезон сериала «Гриффины»

В 8 сезоне сериала «Гриффины» Стьюи продемонстрировал Брайану, как работает пульт дистанционного управления. Благодаря этому новейшему слову техники псу становятся доступны параллельные миры. Он отправляется в путешествие по вселенной, где вся власть принадлежит собакам, а люди безропотно служат им. Стьюи не удается наладить устройство, чтобы они вернулись назад. Брайан отказывается покидать это место, и нечаянно ломает пульт. Герои идут в дом Гриффинов, который находится в этой вселенной, и выясняют, что все члены семьи здесь являются четвероногими питомцами. Кроме главы семейства – самого Брайана.

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 14 голосов
Дорога в Мультивселенную Road to the Multiverse
Сезон 8 Серия 1
27 сентября 2009
Семейный гой Family Goy
Сезон 8 Серия 2
4 октября 2009
Шпионы, напоминающие нас Spies Reminiscent of Us
Сезон 8 Серия 3
11 октября 2009
Новая модная кошёлка Брайана Brian's Got a Brand New Bag
Сезон 8 Серия 4
8 ноября 2009
Ханна Банана Hannah Banana
Сезон 8 Серия 5
8 ноября 2009
Ребёнок Куагмира Quagmire's Baby
Сезон 8 Серия 6
15 ноября 2009
Новый чёрный Джером Jerome is the New Black
Сезон 8 Серия 7
22 ноября 2009
Пропала собака Dog Gone
Сезон 8 Серия 8
29 ноября 2009
Парень-бизнесмен Business Guy
Сезон 8 Серия 9
13 декабря 2009
Здоровяк на гиппокампе Big Man on Hippocampus
Сезон 8 Серия 10
3 января 2010
Позвоните Мэг для убийства Dial Meg for Murder
Сезон 8 Серия 11
31 января 2010
Супер-медиум Extra Large Medium
Сезон 8 Серия 12
14 февраля 2010
Давай, Стьюи, вперёд! Go, Stewie, Go!
Сезон 8 Серия 13
14 марта 2010
Питер-ассмент Peter-assment
Сезон 8 Серия 14
21 марта 2010
Дом Пэйна Брайана Гриффина Brian Griffin's House of Payne
Сезон 8 Серия 15
28 марта 2010
Апрель в Куахоге April in Quahog
Сезон 8 Серия 16
11 апреля 2010
Брайан и Стьюи Brian & Stewie
Сезон 8 Серия 17
2 мая 2010
Отец Куагмира Quagmire's Dad
Сезон 8 Серия 18
9 мая 2010
Прекрасный источник The Splendid Source
Сезон 8 Серия 19
16 мая 2010
Гриффины: Там, там, на темной стороне Something, Something, Something, Dark Side
Сезон 8 Серия 20
23 мая 2010
Частичные сроки привязанности Partial Terms of Endearment
Сезон 8 Серия 21
20 июня 2010
