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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов 1999

Рейтинг сериалов 1999 года

Футурама
1 Футурама
комедия, приключения, фантастика 1999, США
9.1
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Клан Сопрано
2 Клан Сопрано
драма, криминал 1999, США
8.9
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Ангел
3 Ангел
драма, боевик, ужасы 1999, США
8.5
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Хулиганы и ботаны
4 Хулиганы и ботаны
драма, комедия 1999, США
8.5
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Гриффины
5 Гриффины
комедия, семейный 1999, США
8.3
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