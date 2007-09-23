Меню
Гриффины 1999, 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Гриффины
Киноафиша Сериалы Гриффины Сезоны Сезон 6

Family Guy 16+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 23 сентября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Гриффины»

В 6 сезоне сериала «Гриффины» Питер устраивает домочадцам вечер просвещения. Он рассказывает им величайшие, по его мнению, истории. А всему виной – отключение электроэнергии. Спустя некоторое время мистер Гриффин будет уговаривать Брайана съехать от них и жить отдельно со своей пассией Джиллиан. Поначалу пес разозлился, но через некоторое время понял, что так ему и впрямь живется лучше. Мэг пошла работать продавцом в торговую точку неподалеку от дома. Она рассчитывала на скорое повышение, но оно досталось Крису, который подружился с менеджером. Возмущение Мэг приводит к ее увольнению. Лоис хочет, чтобы Крис оказал содействие сестре.

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 14 голосов
Список серий сериала Гриффины График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Голубой урожай Blue Harvest
Сезон 6 Серия 1
23 сентября 2007
Выметайся (Песня Брайана) Movin' Out
Сезон 6 Серия 2
30 сентября 2007
Верь-не верь, но Джо ходит Believe It or Not, Joe's Walking on Air
Сезон 6 Серия 3
7 октября 2007
Стьюи убивает Лоис Stewie Kills Lois
Сезон 6 Серия 4
4 ноября 2007
Лоис убивает Стьюи Lois Kills Stewie
Сезон 6 Серия 5
11 ноября 2007
Отец семейства Padre de Familia
Сезон 6 Серия 6
18 ноября 2007
Дочь Питера Peter's Daughter
Сезон 6 Серия 7
25 ноября 2007
Мак-инсульт McStroke
Сезон 6 Серия 8
13 января 2008
Снова Питер и Джеймс Вудс Back to the Woods
Сезон 6 Серия 9
17 февраля 2008
Сыграй ещё раз, Брайан Play It Again, Brian
Сезон 6 Серия 10
2 марта 2008
Прежняя жизнь Брайана The Former Life of Brian
Сезон 6 Серия 11
27 апреля 2008
Питер Сильвер Long John Peter
Сезон 6 Серия 12
4 мая 2008
График выхода всех сериалов
