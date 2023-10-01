Меню
Гриффины 1999, 22 сезон

Постер к 22-му сезону сериала Гриффины
Family Guy 16+
Оригинальное название Season 22
Название Сезон 22
Премьера сезона 1 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 15
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 22-й сезон сериала «Гриффины»

В 22 сезоне сериала «Гриффины» увлекательные приключения веселой семейки Гриффинов продолжаются. Напомним, в предыдущем сезоне Гриффины воспроизвели три оскароносных фильма «Молчание ягнят», «Красота по-американски» и «Форрест Гамп». Затем герои отправились в путешествие в городок под названием Бенд, расположенный в американском штате Орегон. Цель поездки – последний блокбастер на Земле. Гриффины готовы преодолеть много миль, чтобы взять напрокат заветную видеокассету. Джо оживил свою сексуальную жизнь с Бонни, увидев обнаженную Лоис. Стьюи достался в подарок внедорожник.

Рейтинг сериала

8.2
Оплодотворенная Мегг Fertilized Megg
Сезон 22 Серия 1
1 октября 2023
Пит из супермаркета Supermarket Pete
Сезон 22 Серия 2
8 октября 2023
Усы из прошлого A Stache From the Past
Сезон 22 Серия 3
22 октября 2023
Вред Старого cвета Old World Harm
Сезон 22 Серия 4
5 ноября 2023
Детка, внутри холодно Baby, It's Cold Inside
Сезон 22 Серия 5
12 ноября 2023
Бостонский Стьюи Boston Stewie
Сезон 22 Серия 6
19 ноября 2023
Пекарский сад Baking Sad
Сезон 22 Серия 7
26 ноября 2023
Порно саб Porn Sub
Сезон 22 Серия 8
3 декабря 2023
Возвращение короля (королевы) The Return of the King (of Queens)
Сезон 22 Серия 9
17 декабря 2023
Давление в кабине Cabin Pressure
Сезон 22 Серия 10
6 марта 2024
Тяжелый питомец учителя Teacher's Heavy Pet
Сезон 22 Серия 11
13 марта 2024
Берись за эту работу и люби ее Take This Job and Love It
Сезон 22 Серия 12
20 марта 2024
Спасатель Мэг Lifeguard Meg
Сезон 22 Серия 13
27 марта 2024
Толстый актер Fat Actor
Сезон 22 Серия 14
10 апреля 2024
Веры больше нет Faith No More
Сезон 22 Серия 15
17 апреля 2024
